Hochwasserschutz: Streit eskaliert weiter

Von: Hans Moritz

Ein Stein des Anstoßes: Die Ardeobrücke in Altenerding soll im Zuge des Hochwasserschutzes nicht angetastet werden. Anwohner hegen jedoch die Befürchtung, dass sich im Katastrophenfall hier Holz und Schwemmgut verhaken und die Lage verschlimmern könnten. Hauptkritikpunkte der BI sind aber die geplanten Mauern und Rodungen. © Hans Moritz

Die Sempt fließt seit dem Hochwasser vor zehn Jahren überwiegend sittsam durch Erding. Der Streit um den Flutschutz schlägt derweil immer höhere Wellen.

Erding - etzt geht die Bürgerinitiative Naturnaher Hochwasserschutz Sempt (BI), in der vor allem Altenerdinger Flussanlieger versammelt sind, mit neuen Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Zugleich betont sie, weiter für ihr Hauptziel zu kämpfen – gegen Mauern und Deiche vor allem entlang der Landgerichtstraße sowie eine dafür erforderliche massive Rodung der Bäume entlang des Ufers.



So wie ein Tropfen genügt, um ein volles Fass zum Überlaufen zu bringen, reichen im Erdinger Hochwasserstreit einzelne Sätze, um die Lage weiter zu eskalieren. Aktuell geht es um eine Äußerung von OB Max Gotz (CSU) in der März--Sitzung des Stadtrates. In der hatte er berichtet, aus den Reihen der BI sei der Wunsch an ihn herangetragen worden, gemeinsam mit dem Hochwasserschutz eine städtebauliche Aufenthaltsqualität am Fluss zu schaffen.



Namens der BI stellt Sprecher Christian Veicht klar: Man sei „zu keinem Zeitpunkt zwecks Aufenthaltsqualität entlang der geplanten Betonmauern an die Stadt Erding herangetreten“. Das kann man für eine Petitesse halten, die BI will freilich jeden Eindruck vermeiden, sich mit der Mauer-Lösung abgefunden zu haben.



Doch der Vorwurf der BI gegen die Stadt reicht tiefer, sie spricht von Untätigkeit seitens Politik und Verwaltung.



In einem Schreiben an unsere Zeitung empören sich die Sempt-Anlieger, dass das Wasserwirtschaftsamt München die Mauer-Entscheidung vor drei Jahren „ohne Gegenwehr der Stadt“ getroffen habe. „Ernüchternd ist festzustellen, dass seither faktisch keine ernsthaften Bemühungen seitens der Stadt gemacht wurden, um Nachbesserungen oder Veränderungen an den Planungen zu erreichen“, heißt es in dem Papier weiter.



Die BI erinnert an einen Termin mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW), an dem auch Gotz teilgenommen hatte (wir berichteten). Bei diesem Termin, so Veicht, „war zu erkennen, dass der OB am linearen Ausbau mit Mauern festhält. Den Vorwurf, dass die BI zusammen mit den Freien Wählern die derzeitigen Planungen manifestiert habe, „weisen wir entschieden zurück“. Untätigkeit sei das eine, falsche Vorwürfe gegen die BI und die FW zu richten, sei schlechter Stil, giftet die BI in Richtung Rathaus.



Die Sempt-Anlieger empfinden die Ablehnung ihrer Petition an den Landtag nicht als krachende Niederlage. Vielmehr habe sich die „längere Zeit zuvor abgezeichnet und war Koalitionszwängen geschuldet“, heißt es in der Stellungnahme. Veicht stellt klar: „Von mehreren Ausschussmitgliedern wurde die Bitte an die BI herangetragen, die Arbeit fortzusetzen.“ Es sei klar ausgesprochen worden, „dass die geplanten Maßnahmen nicht im Einklang mit dem aktuellen Koalitionsvertrag stehen und Veränderungen angestrebt werden müssen“.



Und genau das ist das Ziel der BI: Sie tritt weiterhin für einen dezentralen Schutz Erdings mittels Überlaufbecken und Retentionsflächen im Oberlauf ein. „Wir bleiben am Ball und lassen nicht zu, dass ein Hochwasserschutz kommt, der das Stadtbild, die Natur und die Erholungsqualität entlang der Sempt in Altenerding und Erding zerstört. Am Ende wird durch einen komplett falschen Ansatz letztlich die Gefahr für die Menschen erhöht“, so die BI-Vertreter.



Das unterscheide sie von der kommunalen Ebene: „Man gewinnt den Eindruck, dass die Stadt Erding nur an einem schnellen Hochwasserschutz interessiert ist und dabei billigend eine schlechte Variante in Kauf nimmt.“ Und das möglicherweise aus kommerziellen Gründen: „Damit Flächen, wie zum Beispiel an der Haager Straße Ost, ohne Bebauungsplan und im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet bebaut werden können.“



Gotz indes hatte im Stadtrat berichtet, dass er von Glauber einen Brief erhalten habe, der die Mauerlösung buchstäblich zementiert. In der Sitzung wurde er allerdings nicht konkreter und zitierte den Minister auch nicht. Es kam nur die Aussage: Der Brief werde im Rathaus „aufbereitet und dann im Stadtrat bekannt gegeben“. Der tagt wieder am 27. April. ham