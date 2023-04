Erding: Showtanz, Schauspiel, Spaßfaktor

Tanzrausch-Festival von Dance United

Von Klaus Kuhn schließen

Der Wartenberger Verein Dance United zeigt mit dem Tanzrausch-Festival in Erding die ganze Vielfalt dieses Sports.

Erding – Showtanz in all seinen Facetten war am Samstag im Sportpark Schollbach zu erleben. Der Wartenberger Verein Dance United hatte zum „Tanzrausch“ geladen – und zahlreiche Formationen kamen gerne. Auch knapp 200 Zuschauer genossen eine unterhaltsame Veranstaltung.

Zehn Gruppen zeigten auf der Bühne ihr Können, darunter der amtierende Europameister TanzGlanz aus Buxheim bei Ingolstadt. Das Programm war ein echter Kracher, was die Abwechslung angeht. So brachte die Narrengilde Kraiburg mit ihrem Programm „Das Spiel der Könige“ starken Ausdruckstanz auf die Bühne. Der schwarze König fiel tatsächlich, Weiß gewann. Der Beitrag darf als künstlerischer Höhepunkt gelten, die Aktiven tanzten nicht nur, sie spielten – und das mit Leidenschaft.

Danach kam die Wettkampfgruppe der Gastgeber, die zum Sprung in die – wie berichtet – Bundesliga ansetzt: FunkYllusion (Kategorie Modern). Sie präsentierte sich in Bestform. Ihr rasantes Programm war der sportliche Höhepunkt der über fünfstündigen Veranstaltung.

Es folgte der größte Spaßfaktor, das Männerballett der Narrhalla Pfeffenhausen. Die Jugend aber lauert: Die Frantics von Dance United machten das mit ihrem Auftritt klar, kamen aber an die Dance Stars aus Ergolding, eine Erwachsenen-Gruppe (Showtanz mit Hebefiguren), freilich noch nicht ganz ran. Dass Showtanz auch mit 50 plus geht, zeigten die Evolution Dancers, wenn sie auch nicht in voller Stärke antreten konnten.

Die Hauptgruppe von Dance United hatte auch Pech: Ausgerechnet der Vorsitzende Torsten Drews – einer der wichtigsten Heber –fiel nach einem Trainingsunfall aus. In ihrer Not holten die Gastgeber ein altes Schlachtross wieder aus dem Stall: Den früheren Vorsitzenden Christian Artmeier, der vor fünf Jahren als Aktiver feierlich verabschiedet worden war. Ein kleiner Zettel, den er dabei hatte, verriet Kennern den Notstand. Darauf standen seine Positionen während des Programms. Nur wenige Gäste bemerkten, wie kurzfristig er eingesprungen war. Am Ende erhielt er ein Geschenk für seinen Einsatz und schnaufte ins Mikrofon, dass das Alter seinen Tribut fordere.

Durch das Programm führte Tobias Klaus. Er konnte mit Laudonia aus Lauingen und Dance Fire aus Irgertsheim gegen Ende noch zwei weitere richtig starke Gruppen ansagen, bevor der allgemeine Aufruf „Wir sehen uns gleich an der Bar“ dann auch griff.