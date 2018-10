Rad ohne Licht – das wird teuer

Ertappt: Dieser Radler war bei der ADFC-Aktion 2017 ohne Licht unterwegs. An einem anderen Tag hätte Polizeihauptmeisterin Susanne Roth ein Bu ßgeld verhängt.

Sicherheitscheck des ADFC und der Polizei

von Veronika Macht schließen

Etwa die Hälfte aller Radfahrer in Erding ist nachts mit mangelhafter oder ohne Beleuchtung unterwegs. Das haben die Beleuchtungs-Checks des ADFC vergangener Jahre in Erding ergeben, wie der Fahrradclub in einer Presseerklärung mitteilt.