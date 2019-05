Braucht Erding eine Sicherheitswacht?

Unter Aufsicht von Bürgern in Uniform? CSU-Fraktionschef Jakob Mittermeier denkt über eine Sicherheitswacht in E rding nach. Ein Brennpunkt ist der Kronthaler Weiher, an dem reichlich Vandalismus vorkommt. Fotos: ham/sri/Montage: ta

Vorstoß der CSU-Fraktion – GdP: Kein Ersatz für Polizisten

von Hans Moritz schließen

Eine Sicherheitswacht in Erding? Jakob Mittermeier, CSU-Fraktionschef im Stadtrat, kann sich Bürger in Uniform und mit Funkgerät durchaus vorstellen. Die Hilfspolizisten könnten, so Mittermeier, das Sicherheitsgefühl erhöhen, zumal die Polizei wegen fehlender Beamten am Anschlag arbeite. Der Vorstoß findet geteilte Resonanz.