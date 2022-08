Sinneswagen fürs Sophienhospiz

Von: Gabi Zierz

Die Kolpingsfamilie freut sich, helfen zu können (stehend, v. l.) Siegfried Holzner, Harald Hertel, Willi Adelsberger, Andreas Gerhardt, Brigitte Hertel, Edith Vogl und Georg Stöckl; (kniend, v. l.) Manfred Rüdiger, Caroline Stöckl, Claus Rüdiger, Doris Rüdiger, Benedikt Kraus, Helga Geißler und Günter Felbinger mit Hospizleiterin Rita Gabler. © Max Graßl

Die Wertschätzung, die dem neu gebauten Sophienhospiz in Erding zuteil wird, ist groß. Sie drückt sich auch in Spenden aus. Eine besondere gab es von der Kolpingsfamilie.

Erding – Selten ist der Bau einer Einrichtung so von der Bürgerschaft, aber auch von Vereinen und Unternehmen unterstützt und begleitet worden wie der des Sophienhospizes am Sternweg in Erding. Auch wenn die Eröffnung mit Weihe erst Mitte September stattfindet, ist das Hospiz unter der Leitung von Rita Gabler schon seit einigen Monaten geöffnet.

Auch die Kolpingsfamilie Erding hat dazu beigetragen, dass Anschaffungen gemacht werden konnten, die sonst nicht möglich gewesen wä-ren. Bei einer Führung machte sich eine Delegation des Vereins jetzt ein Bild davon. Die Kolpingsfamlie hat die Anschaffung eines so genannten Snoezelen Wagens samt umfangreicher Ausstattung in Höhe von knapp 2300 finanziert. Der Betrag kam größtenteils durch den Erlös der alljährlich durchgeführten Kleider- und Altpapiersammlung im Stadtgebiet zustande.

Der Sinneswagen dient der sensitiven Wahrnehmung und zugleich Entspannung der schwerkranken Patienten im Hospiz, die dort rund um die Uhr betreut und auf ihrem letzten Lebensabschnitt mit Fachwissen und Empathie begleitet werden.

Lichttherapie, Entspannungsmusik, Duftöle und Aromen, Tücher, Tastgegenstände und vieles mehr bewirken bei ihnen Wohlbefinden, Geborgenheit, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Der Sinneswagen hat sich im beinahe täglichen Einsatz seit der Eröffnung schon bestens bewährt.

Schon im vergangenen Herbst hatte sich der Verein bei einer Rohbauführung ein Bild von dem Hospiz gemacht. Nach der ausführlichen Vorstellung durch Gabler war im Leitungsteam der Kolpingsfamilie die Entscheidung gefallen, sich hier mit einer großzügigen Spende sinnvoll und nachhaltig einzubringen. (mxg)