Sinnflut-Festival: Abendrobe und Lederhose bei der Gruber-Modenschau

In Erding herrscht Sinnflut-Zeit. Ab Freitag, 26. August, ist auf dem Volksfestpatz Multikulti angesagt. Die Besucher können sich über acht Tage an Musik, Kulinarik, Kunsthandwerk und Aktionen erfreuen. Wir haben einige Tipps.

Erding– Ab heute ist Sinnflut-Zeit in Erding. Ab 16 Uhr verwandelt sich der Volksfestplatz Erding wieder in eine Plattform der vielseitigen Unterhaltung mit einer Menge Sinnesfreuden für jeden Geschmack: Livemusik, Tanz, Kunst und verschiedene Aktionen, bezaubernde Buden, exotisches Essen und gemütliches Biergartenflair für Groß und Klein.

Wie immer ist das komplette Programm am Gelände nach dem Motto Umsonst & Draußen gestaltet. Auf den drei Bühnen werden einige Musik-Highlight und andere geboten. Wir haben vorab recherchiert und geben für jeden Tag Sinnflut-Tipps. Heute ist es die Gruber-Modenschau, die ab 21.30 Uhr auf der Gewandhausbühne zu bestaunen ist.

Wo was los ist, da sind bekanntlich auch die Grubers: „Das Sinnflut ist ein sehr schönes, kulturelles Festival, das die Leute anspricht. Da dürfen und wollen wir nicht fehlen“, sagt Fabian Festner, Marketing-Leiter beim Erdinger Gewandhauses Gruber. Außerdem könne das Modehaus auf dem Sinnflut seine ganze Vielfältigkeit zeigen.

Klamotten sind die Kernkompetenz des Hauses Gruber. Und so werde auch die alljährliche Modenschau wieder zu einem der Höhepunkte des Festivals, verspricht Festner: „Von Sport bis Fashion reicht das Angebot, alles, was es so im Gewandhaus Gruber gibt.“ Die Models walken aber auch in Dirndl und Lederhosen, ebenso schweben sie in Abendgarderobe über den Laufsteg. „Das kommt beim Publikum an, gerade jetzt, wo Trachten so stark im Kommen sind. Und unsere Abendmode ist sowieso ein Hingucker“, schwärmt Festner. Die Zuschauer werden jedenfalls vom Catwalk begeistert sein, verspricht er.

Ein weiteres Highlight kündigt der Marketing-Leiter jetzt schon an: „Wir haben noch eine supertolle Überraschung für unsere Gäste“, Festner möchte aber nicht sagen, welche – „musikalischer Natur“, das ist das einzige, was er noch verrät. „Die Modenschau ist ein fixer Termin, und da wollen wir zusätzlich was Besonderes bieten.“

Doch damit nicht genug: Für kulinarische Genüsse ist auch wieder gesorgt. Derweil im vergangenen Jahr noch der Essens- und Barbereich in einem Zelt waren, ist heuer die Gastronomie in eine Hütte ausgelagert worden. „Wir hatten Platzprobleme, es war in den Jahren zuvor immer gerammelt voll.“ Mehr Platz für mehr Leute, verspricht die Gruberei. Einmal in der Nudelei, in der drei verschiedene Pasta-Sorten angeboten werden – aber auch im Zelt selbst, in dem es zusätzlich Liegestühle für heiße Sommernächte gibt und vor allem den selbst gebrannten Gin von Hugo Gruber junior. „Der haut richtig rein, ist geschmacklich exklusiv – unser bajuwarischer Gin ist ein edler Tropfen“, so Festner. Und er verrät: „Gebrannt by Hugo gilt als Gütesiegel.“ MICHAELE HESKE

Bauchkribbeln hat Friseurmeister Lucas Leal Lopes aus Erding, wenn er an die bervorstehende Aktion auf dem Sinnflut denkt. Denn er und Ali Shafie, die Inhaber des Friseursalons Backstage in Erding, werden dort im Wohnzimmer am ersten und zweiten Samstag sowie am letzten Sonntag, jeweils von 17 bis 21 Uhr, die Haare von Besuchern auf Spendenbasis schneiden. Da die Friseure beim Festival nur mit den nötigsten Arbeitsmaterialen ausgestattet sind, ist waschen und färben nicht möglich.

Der Erlös geht an das Marienstift in Dorfen, das dem gebürtigen Brasillianer 2016 einen Arbeitsplatz angeboten hätte – wenn er nicht Friseur geworen wäre. Denn als er immigrierte, habe er Probleme mit der Aufenthaltsgenehmigung gehabt, die nur mit Erlernen eines Mangelberufs hätten gelöst werden können. Jetzt will er diese Großzügigkeit erwidern.

Die Idee sei sehr spontan und auf Vorschlag von Lea Feller, einer Freundin und Geschäftsführerin der Sinnflut GmbH, entstanden.

Die beiden Friseure freuen sich auf viele Kunden, die gerne spontan vorbeischauen können. Sie sind gespannt, ihr Können unter Beweis zu stellen und somit auch ein bisschen Werbung für ihren vor drei Monaten wiedereröffneten Salon machen zu können. EMMA GEIER/ANNA NUßRAINER