Sinnflut: Die Wiederentdeckung einer alten Liebe

Von: Mayls Majurani

Teilen

Ein Magnet am ersten Sinnflut-Samstag: die Band The Rockagillys auf der Gewandhausbühne auf dem Volksfestplatz in Erding. Das beliebte Kulturfestival geht noch bis kommenden Sonntag. © Mayls Majurani

Erding hat das Sinnflut vermisst. Das war am ersten Festival-Wochenende den Gesichtern abzulesen. Trotz Weiher-Wetter und Finale der Schwedenspiele in der Altstadt war der Erdinger Festplatz am Samstag rappelvoll.

Erding - Wer einen Platz in einem der Biergärten haben wollte, brauchte viel Glück, vor allem, wenn eine Band auf der Bühne stand. Und wer an den vielen Essensständen den Hunger stillen wollte, musste viel Geduld mitbringen – ohne lästiges Anstehen ging nicht viel. Und klar: Auch die Kinder mussten Schlange stehen. Gesichtsschminke oder Airbrush-Tattoos gab es schließlich nicht an jedem Stand.



„Die Menschen sind froh, wieder hier zu sein. Alle sind glücklich und relaxed“, sagt Jaya Peters über die ersten Festival-Tage. Die Diplom-Pädagogin verkauft an ihrem Stand „alles, was Klang macht“. Doch nur ums Verkaufen geht’s hier nicht. Immer wieder verlieren sich auch Kinder am Stand und probieren sich an den verschiedenen exotischen Instrumenten, die Peters seit über 15 Jahren auf dem Sinnflut-Festival anbietet.



Auch im vergangenen Jahr war die 64-Jährige bei der Ersatzveranstaltung dabei. „Das war eine gähnende Leere“, erinnert sie sich. „Ich habe die Stellung gehalten, aber es war kein schönes Festival.“ Die vielen Regeln und die Maskenpflicht hätten die Menschen verunsichert. Heuer sei alles wie früher: „Wir sind wieder fast dort, wo wir vor der Pandemie waren. Die Menschen sind wieder fröhlich und kontaktfreudig. Letztes Jahr waren sie noch sehr verhalten und schüchtern.“



Das bezeugt auch Doris Renner. Sie begrüßt die Sinnflut-Gäste direkt am Eingang. Links, wo im Normalfall jede Menge Kinder Schlange stehen, schminkt sie Gesichter. Zum zweiten Mal ist Renner bei Sinnflut dabei, zuletzt 2018. „Das Festival ist bisher ruhig angelaufen. Von Tag zu Tag wird es besser.“ Die Leute seien froh, nach zweieinhalb Jahren endlich wieder feiern zu können. Aber: Vor vier Jahren sei mehr los gewesen, erinnert sich Renner.



Und offenbar macht sich die Inflation auch auf dem Festplatz bemerkbar. Die Menschen seien wählerischer geworden, habe Renner beobachtet: „Sie sind kauflustig, aber sie suchen sich besser aus, wofür sie Geld ausgeben.“



Eine 20 Jahre lange Sinnflut-Pause hat Asegid Schnebel aus Wolnzach hinter sich und ist heuer wieder mit ihrem Taschenstand dabei. „Es gibt sehr viele Besucher“, sagt sie. „Und man merkt: sie sich glücklich, dass sich alles normalisiert hat.“ Einen Vergleich zum Alternativ-Sinnflut im vergangenen Jahr kann sie zwar nicht ziehen. Doch mittlerweile seien die Menschen wieder zurück im Leben. „Bei früheren Veranstaltungen waren sie noch sehr verhalten, haben nicht alles angefasst. Das ist wieder vorbei.“



Einen Vergleich zu Sinnflut vor 20 Jahren kann sie aber schon ziehen: „Ich glaube damals war es ein bisschen kleiner und das Publikum noch sehr alternativ. Heute kommt die breite Masse“, erzählt sie und lacht.



Sinnflut wird also massentauglicher. Ist das schlecht? Zumindest die Security-Mitarbeiter hatten am Samstagabend noch nichts Negatives zu berichten. „Es ist wunderbar bisher, alle sind entspannt“, erzählt Hasan Helvaci. Der Münchner arbeitet zwar das erste Mal für Sinnflut, „aber die Kollegen haben uns erzählt, wie es voriges Jahr war. Wegen der Maskenpflicht hatten sie wohl eine stressige Zeit.“ Heuer sei dagegen bisher alles sehr ruhig. „Natürlich gibt es auch ein paar Betrunkene, aber auch die waren bisher sehr friedlich und einsichtig. Und wenn irgendwann die Musik aus ist, verschwinden auch alle ohne Vorwarnung.“



Das Sinnflut-Festival ist bis kommenden Sonntag geöffnet, bis Donnerstag immer von 16 bis 24 Uhr. Am Freitag und Samstag von 12 bis 1 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 24 Uhr.

ham