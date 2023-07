Erding: Sinnflut trotzt den Wetterkapriolen

Von: Gabi Zierz

Alte Zöpfe abschneiden, offen für Neues: „Decisions" nennt Mr. Woodland sein 36 Quadratmeter großes Street-Art-Kunstwerk, das während des Sinnflut-Festivals entstanden ist – eine Premiere für den Walpertskirchener. Auch er hatte mit dem Regenwetter zu kämpfen.

Das Sinnflut-Kulturfestival ist nach elf Tagen mit viel Regen zu Ende gegangen. Auch wenn der Umsatz darunter litt, freuen sich die Macher über viele treue Fans.

Erding – Das hatten sich nicht nur die Sinnflut-Macher Peter Feller und Börnie Sparakowski anders vorgestellt, sondern auch viele Fans. Das beliebte Kulturfestival auf dem Erdinger Volksfestplatz hatte heuer so viel Pech mit dem Wetter wie selten zuvor in seiner 29-jährigen Geschichte. Es gab nach dem ersten Wochenende keinen Tag ohne Regenschauer und Gewitter. Trotz der Umsatzeinbußen bleibt Feller gelassen: „Wetter ist Wetter. Das kann man nicht ändern.“

Open-Air-Veranstaltungen brauchen immer einen guten Draht nach oben – und oft hatten ihn die Sinnflut-Macher. „Das Risiko gehst du ein. Aber heuer war das Wetter wirklich verrückt und hat sich im Halb-Stunden-Rhythmus geändert“, sagt Feller: „Einer saß immer am Wetterradar und beobachtete die Lage.“ Aber die Vorhersagen trafen nicht immer ein.

Während das Festival durchgezogen werden konnte, fiel die Bladenight, die die Raiffeisenbank seit Jahren mittwochs veranstaltet, heuer ins Wasser. Zunächst war sie auf Freitag verlegt worden, dann wurde sie kurz vor dem 19-Uhr-Start-Termin ganz abgesagt. Die Straßen waren nach einem neuerlichen Gewitterschauer zu nass und damit gefährlich rutschig für die Inlineskater.

Was Feller bei allen Wetterkapriolen freut: „Die Leute waren trotzdem da. Viele hatten Regenzeug und Schirme dabei. Es gab Besucher, die habe ich jeden Abend gesehen“, sagt Feller und bedankt sich, „dass wir so treue Fans haben. Wir hatten so viele gute Bands, und die Leute haben das honoriert“.

Schon zum Auftakt hatten Roland Hefter und die Isarrider für tolle Stimmung gesorgt. Auch die Rockagillys unterhielten die Besucher, die traditionell keinen Eintritt zahlen müssen. Selbst am verregneten Freitag war der überdachte Bereich vor der Immotions-Bühne voll besetzt, als Gsindl aufspielte.

Umsatzmäßig sei man trotzdem „ein bisschen viel hinten nach“, sagt Feller und meint die Biergartenbereiche vor und neben den Bühnen. Auch für die Angestellten, die meisten sind Studenten, tut ihm das leid. „Sie wollen ja was verdienen.“ An den Markt- und Essensständen war angesichts des wechselvollen Wetters ebenfalls weniger los. Das bekannte auch Josef Herrmann, der seit vielen Jahren Steckerlfische auf Sinnflut verkauft. Erst zum zweiten Mal vor Ort war Joseph Berglehner mit „Joseph’S Dream Cones“, das sind essbare Bowls aus Bauernbrotteig mit verschiedenen Füllungen. Er war ganz zufrieden. Dort, wo es überdachte Sitz- und Stehgelegenheiten gab, war durchaus Betrieb, etwa an Grubers Ginflut-Tipi.

Ein alter Hase auf Sinnflut ist Peter Laas. Seit 20 Jahren bietet er Airbrush-Tattoos an – für 7 bis 17 Euro, je nach Größe. Die elfjährige Johanna aus Erding ließ sich eine Rank-Blume auf ihren Unterarm sprühen. © Thomas Obermeier

Über treue und vor allem junge Kunden freut sich jedes Jahr Peter Laas. Der gebürtige Hamburger (67) ist mit seinem Airbrush-Tattoo-Stand seit 20 Jahren auf Sinnflut vertreten. Sein Stand ist bei Mädchen und Buben der Renner. Auch zu Ferienbeginn am vergangenen Freitag warteten die Jugendlichen geduldig, bis sie an der Reihe waren und ließen sich ihr ausgewähltes Lieblingsmotiv auf den gewünschten Körperbereich sprühen. Je nach Hauttyp hält das Tattoo ein bis zwei Wochen, sagt Laas.

Premiere auf Sinnflut feierte heuer Daniel Westermeier. Der als Mr. Woodland bekannte Street-Art-Künstler gestaltete erstmals eine riesige Fläche mit einem Kunstwerk. „Decisions“ nannte er das 36 Quadratmeter große Bild, bei dessen Entstehung ihm die Besucher zuschauen konnten. Der viele Regen hat auch ihn ein bisserl ausgebremst, aber das Bild wurde rechtzeitig fertig. Und Westermeier kündigte bereits an, auch nächstes Jahr, bei der 30. Sinnflut, dabei zu sein.

„Wir freuen uns aufs 30-Jährige 2024“, bekannte Feller. Längst ist das Festival eine Marke, von der auch die Stadt profitiert – und das kostenlos.