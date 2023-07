Erding: Smoothies mixen und Wäsche waschen

Die rund 200 Mädchen und Buben nahmen an sechs Stationen teil, darunter ein Workshop, um lustige Insektenhotels zu bauen und nebenbei Wissenswertes zur Biodiversität zu erfahren. © Vroni Vogel

Unterricht mal anders: Fünftklässler bekamen an der Landwirtschaftsschule Erding praktische Tipps für den Haushalt - sie reichten von Smoothies bis zum Wäsche waschen.

Erding – Ein großes Schulprojekt feierte eine gelungene Premiere: Erstmals waren alle sieben fünften Klassen des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) Erding mit ihren begleitenden Lehrern zu Gast an der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Erding, um den Gesamtkomplex Hauswirtschaft näher kennenzulernen.

Rund 200 Kinder des KAG besuchten die Schule in zwei Durchgängen und durchliefen beim Aktionstag sechs verschiedene Stationen, mit denen hauswirtschaftliche Kompetenzen gestärkt werden sollten. Nach etwa 30 Minuten erfolgte der Wechsel zur nächsten Station. Die Studenten der Abteilung Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule hatten im Rahmen ihres Unterrichtsfachs „Projektmanagement und Kommunikation“ dieses bisher einmalige Großprojekt in mehrwöchiger Arbeit vorbereitet und betreuten es.

In der Schulküche bereiteten die Kinder zwei verschiedene Smoothies zu – mit Spinat, Birne und Apfel sowie mit Beeren und Quark. Einige der Mädchen und Buben fühlten sich in der Küche fast wie zu Hause, haben selbst bereits Smoothies zubereitet und schon öfter gekocht. Für andere war es eher Neuland. „Nach Rezept kann ich alles kochen“, erzählte etwa eine Schülerin, aber einiges bereite sie auch ohne Kochbuch zu, beispielsweise Kartoffelbrei oder Nudeln mit Pesto.

Richtiges Tischdecken war ein weiterer Bereich. Wie wischt man die Oberfläche gut ab, wie stehen die Gläser richtig, wie werden Besteck und Geschirr platziert, und welche Möglichkeiten gibt es, eine Serviette zu falten? All das waren Aufgabenstellungen, die den Schülern nahegebracht wurden. Hinweise zur Wäschepflege wurden ebenfalls praxisnah vermittelt. Es gab eine Einführung in die Pflegekennzeichen, eine Anleitung für die passende Programmauswahl der Waschmaschine und Ratschläge zur Fleckenentfernung.

Erlebnisbereich Hauswirtschaft: Beim Projekttag an der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Erding, den die Studenten vorbereitet hatten, waren erstmals alle sieben fünften Klassen des Korbinian-Aigner-Gymnasiums mit ihren begleitenden Lehrkräften in zwei Durchgängen zu Gast. © Vroni Vogel

Auf die Frage, wer denn daheim wie im Haushalt mithelfe, kam eine Vielzahl von Antworten – Staubsaugen, Müll wegbringen, Tisch decken und abräumen, Rasen mähen und Geschirr abspülen wurden als Tätigkeiten genannt, aber auch das Katzenklo sauber zu machen und mit dem Hund Gassi zu gehen gehörte zu den Pflichten, die von den Schulkindern schon übernommen werden.

Neben dem Thema Haushalt ging es auch um den Garten und das Erlebnis Bauernhof. So bastelte eine Gruppe lustige Insektenhotels aus Dosen und erfuhr dabei Wissenswertes zur Biodiversität. „Die brauchen Hohlräume, Pollen und Nektar“, sagte ein Mädchen über die Wildbienen, während es eifrig mit einer Dose hantierte. Es gab einen Schnellkurs, wie man Pflanzensamen fachgerecht in die Erde bringen kann, und einen anschaulichen Vortrag zur Bodenbeschaffenheit in der Landwirtschaft.

Als die stellvertretende Schulleiterin der Landwirtschaftsschule, Helga Bauschmid, zu Beginn des Projekttags die Fünftklasskinder mit ihren Lehrkräften begrüßt und ihnen „Freude und Spaß für diesen Nachmittag“ gewünscht hatte, ging es sofort mit den Gruppenarbeiten los, wobei die KAG-Gäste engagiert und aufmerksam mitmachten. Auf lockere Art und Weise waren die Kinder dazu eingeladen, die Vielseitigkeit des Hauswirtschaftsbereichs zu entdecken.

Praktische Tipps für den heimischen Haushalt und das umfangreiche Berufsfeld der Hauswirtschaft, für das man viele Kenntnisse braucht – der Besuch in der Landwirtschaftsschule brachte den Kindern vom KAG die Gesamtthematik unter verschiedenen Gesichtspunkten näher. VRONI VOGEL