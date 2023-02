Aktiv-Treff in Erding: So hilft man dem Gedächtnis auf die Sprünge

Von: Gerda Gebel

Teilen

Großer Andrang herrschte im Haus der Begegnung am Rätschenbach beim Vortrag von Gedächtnistrainerin Klara Hochmuth (r.). © Gerda Gebel

Kuriose Eselsbrücken und variable Denkaufgaben haben Senioren beim Aktiv-Treff in Erding kennen gelernt. Gedächtnistrainerin Klara Hochmuth sorgte für viel Heiterkeit.

Erding – „Wer kennt die bisherigen Bundespräsidenten in Deutschland in der richtigen Reihenfolge?“, fragte Gedächtnistrainerin Klara Hochmuth beim Aktiv-Treff für Senioren in die Runde. Und die war groß. Mehr als 30 Besucher wollten ihren Vortrag über ganzheitliches Gedächtnistraining im Haus der Begegnung hören. Keiner von ihnen konnte die Namen der Bundespräsidenten anfangs korrekt auflisten. Das sollte sich im Laufe der Veranstaltung ändern.

Nach einer kurzen Einführung über die Arbeitsweise des Gedächtnisses waren die Senioren aktiv zum Mitmachen aufgefordert. Denn: „Was für den Körper die Bewegung ist, ist für das Gehirn das Denken“, betonte Hochmuth, die neben ihrem Job als Gerontofachkraft in einem Dorfener Seniorenheim die Zusatzqualifikation als Gedächtnistrainerin absolviert hat.

Viel zu lachen gab es bei einer Übung zur Wahrnehmung, als ein Fotoausschnitt zu interpretieren war. Die Vorschläge reichten von „zwei Orangen“ bis zu „einem nackten Hintern“. Letztlich zeigte das Bild aber nur den vergrößerten Ausschnitt eines Fingers. Auch an den Übungen zur Konzentration oder Wortfindung beteiligten sich die Senioren mit Elan. Und anders als in der Schule waren hier Zwischenrufe sogar erwünscht.

Wer nun dachte, mit dem täglichem Lösen von Kreuzworträtseln oder Sudokus ist er schon gut im Training, den musste die 60-jährige Referentin enttäuschen. „Das ist, wie wenn man im Fitnessstudio jeden Tag nur den rechten Arm trainiert“, erklärte sie den einseitigen Effekt. Doch die Funktionsweise des Gedächtnisses laufe über viele verschiedene Bereiche, die es einzeln zu trainieren gelte.

Mit vollem Körpereinsatz demonstrierte Hochmuth, wie man sich die Namen der Bundespräsidenten in der richtigen Reihenfolge einprägen kann – nämlich anhand von Verankerungen an einzelnen Körperteilen. Von Theodor Heuss (Füße im Heu) über Gustav Heinemann (Hände in den Hosentaschen) und Johannes Rau (rauer Hals) hatte sie für jeden eine lustige Verbindung parat. „Je skurriler die Story, umso besser prägt sie sich ein“, sagte Hochmuth, weshalb auch Walter Scheel (ein „scheener“ Po) sicher nicht mehr vergessen wird.

Unterhaltsam und kurzweilig ließ die Gedächtnistrainerin Sprichwörter vervollständigen oder richtigstellen. Assoziatives Denken war gefragt bei der Suche nach einem Begriff, der aus den Wörtern „Herd-Spülstein-Tisch“ zu finden war. Nein, es war nicht die „Frau“, sondern die „Küche“, wie unter viel Gelächter korrigiert wurde.

Mit Begeisterung absolvierten die Senioren ein vermeintliches einfaches „Bewegungs-ABC“, denn auch sportliche Betätigung steigere die geistige Leistungsfähigkeit, wie Hochmuth versicherte. Zu vermeiden seien neben Flüssigkeitsmangel, der die Denkfähigkeit beeinträchtigen könne, auch zu viele tägliche Routinen. „Also beim Spazierengehen öfter unterschiedliche Wege nehmen oder statt jeden Tag Schach auch mal Schafkopf oder ein anderes Spiel spielen“, so die Empfehlung der Gedächtnistrainerin, die regelmäßig Kurse zum Thema oder auch Brainwalking beim Katholischen Bildungswerk gibt.

Als zum Abschluss der viel zu schnell vergangenen 90 Minuten die Bundespräsidenten abgefragt wurden, zeigte sich die Effektivität der vorgestellten Methode: die Liste der Amtsträger saß bei den Senioren perfekt.

Aktiv-Treff

Das Café ist jeden Montag von 9 bis 13 Uhr im Haus der Begegnung, Am Rätschenbach 12, geöffnet. Dazu gibt es um 11 Uhr jeweils einen Vortrag, eine Führung oder Lesung für Senioren. Am 6. Februar ist Spielevormittag. Zur Auswahl stehen Rummy, Mensch ärgere Dich nicht, Scrabble und Skip-Bo. Auch eigene Spiele können mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.