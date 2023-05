So soll Erding die Krankenhausreform möglichst unbeschadet überstehen

Von: Hans Moritz

Erdings Medizinzentrum an der Bajuwarenstraße: Personalwohngebäude, Bettenhaus, Funktionstrakt, Ärztehaus „Medizin Campus“ und Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (von hinten nach vorne). © Hans Seeholzer

Dr. Dirk Last, Direktor des Klinikums Erding, ist nicht zu beneiden: ein Millionen-Defizit und dann noch die drohende Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Doch Resignation gilt nicht, so will die Manager den Standort Erding retten.

Erding – Klinikchefs sitzen derzeit wie Kaninchen vor der Schlange: Wie wird die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aussehen? Auch den Erdinger Direktor Dr. Dirk Last treibt das um. Denn wie viele Land-Krankenhäuser droht auch das Erdinger in die unterste Klasse zu rutschen – wahrschein ein Aderlass für die klinische Versorgung von über 140 000 Menschen. Doch in Schockstarre fällt der Manager und Arzt nicht. Im Gegenteil: Er will dem Standort eine optimale Startposition verschaffen.



Für die Krankenhäuser fand die viel zitierte Zeitwende schon 2020 statt. Bis zur Corona-Pandemie war nicht nur die wirtschaftliche Lage deutlich besser als heute, die Kliniken fuhren Wachstumsstrategien. Die hat das Virus dauerhaft vernichtet.



„Es sind immer noch deutlich weniger Patienten als vor Corona“, sagt Last unserer Zeitung. Zum einen habe es zuletzt so gut wie keine Infektionspatienten mehr gegeben („Die Grippe ist nahezu ausgefallen.“), zum anderen würden etliche nicht akute Behandlungen auf die lange Bank geschoben. Mit einem alarmierenden Nebeneffekt: „Wir sehen etwa deutlich mehr schwerere Krebserkrankungen, das ist ein Zeichen, dass die Menschen später zu uns kommen.“



Weitere Faktoren machen es nicht nur dem Erdinger Kreiskrankenhaus schwer: „Es finden immer mehr ambulante Eingriffe statt, der Leistungskatalog ist gerade erst erheblich ausgeweitet worden“, berichtet Last, der von einer „Ambulantisierung“ des Systems spricht.



Von der Inflation sind die Kliniken besonders stark betroffen, unter anderem wegen ihres hohen Energiebedarfs. Hinzu kommen die jüngsten Tarifabschlüsse, etwa 8,8 Prozent mehr für die Ärzte in diesem und im nächsten Jahr. „Das Problem an dieser Entwicklung ist, dass die Fallpauschalen nicht im gleichen Maße gestiegen sind“, klagt Last. Das sind die fixierten Beträge, die die Kliniken pro Patient bekommen. Unterm Strich steigt das Defizit auch in Erding: von fünf, 15 und heuer wohl 16 Millionen Euro. Zahlen müssen das der Landkreis respektive die Gemeinden.



Personalmangel und weiter hoher Krankenstand verhindern laut Last, dass das Haus unter Volllast fahren kann.



Oben drauf kommt nun die Reform. In Lauterbachs ursprünglichem Entwurf sind drei Kategorien vorgesehen: Grundversorger mit einem überwiegend ambulanten Angebot, Häuser der gehobenen Versorgung sowie die Spitzenmedizin.



Last gibt sich keinen Illusionen hin: „78 Prozent unserer Leistungen entsprechen Niveau I, 18 Prozent der zweiten Versorgungsstufe und vier Prozent der höchsten Klassifizierung, etwa Eingriffe an der Schlagader, auf die sich Erding spezialisiert hat. Das heißt: Derzeit spricht einiges für die – völlig unbefriedigende – Versorgungsklasse I. Doch den Kliniken rund um Erding geht es genauso. Last glaubt nicht, dass München oder Landshut für ein derartiges Ausdünnen auf dem Land gerüstet wären. „Die würden überrannt“, ist er überzeugt.



Deshalb unternimmt er alles, um das heutige Niveau zu halten. Ein großes Etappenziel auf dem Weg dorthin wäre, in die Notfallstufe II aufzusteigen. „Die Voraussetzungen erfüllen wir, und deshalb haben wir den Antrag bei den Krankenkassen gestellt.“ Voraussetzungen sind mindestens zehn Beatmungsbetten in der Notfall-Versorgung, 24-Stunden-Bereitschaften beim MRT und der gastroenterologischen Bereitschaft, die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten, einen Hubschrauberlandeplatz sowie ständige Verfügbarkeit des Herzkatheters. Im Juli stehen die Verhandlungen an.



Um die 50 Millionen Euro schweren Expansionspläne von Landrat Martin Bayerstorfer aus besseren Zeiten ist es ruhig geworden. Gänzlich aufgegeben sind sie aber nicht. Last berichtet, dass man mit der Erweiterung des Funktionstrakts unverändert ins bayerische Krankenhausbauprogramm aufgenommen werden wolle. „Vor allem geht es um eine neue, größere und leistungsfähigere Notaufnahme mit integriertem CT.“ Unerlässlich sei auch die Modernisierung und Erweiterung des OP-Trakts.



Last berichtet, dass er mit den Kliniken Ebersberg und Freising in engem Austausch stehe. Dennoch ist er skeptisch, dass es alle drei Häuser in die Versorgungsstufe II schaffen, wenn sie nur die Abteilungen unter sich aufteilen, also etwa die Chirurgie in Erding, die Innere Medizin in Ebersberg und die Gynäkologie in Freising. „Ich frage mich, ob die Patienten dann wirklich von Freising nach Ebersberg fahren. Sie werden dann doch eher nach München mit seinen Maximalversorgern fahren, die noch dazu näher liegen.“ Kooperationsmöglichkeiten sieht er eher in Spezialfunktionen wie dem Labor. ham