Söder macht das Weißbräu-Zelt voll

Von: Hans Moritz

(Fast) volles Haus: Rund 2000 Erdinger wollten Markus Söder im Weißbräuzelt hören. © Hans Moritz

Man mag zu Markus Söder stehen, wie man will, aber Steherqualitäten hat der CSU-Chef und Ministerpräsident.

Erding - Morgens beim Gillamoos, mittags beim Festakt für die Opfer des Olympia-Attentats und am Abend Bierzelt-Auftritt in Erding. Und das überpünktlich. Um 18.29 Uhr rollt die gepanzerte Limousine vor dem Weißbräuzelt vor.



Die Ersten, die Söder zu Gesicht bekommt, sind die knapp 100 Anti-Startbahn-Demonstranten von Aufgemuckt, angeführt von ihrem Sprecher Christian Magerl. Trillerpfeifen und Sprechchöre ertönen. Söder kneift die Augen zusammen, verdreht sie nach oben und schüttelt den Kopf. Später winkt er ihnen noch so zu, wie ein Dreijähriger seiner Mama. Und im Bierzelt wird er germanistisch: „Wer fährt, ist ein Fahrer, wer pfeift, ist eine Pfeife“, sagt er unter dem Gelächter des Publikums. Gut 2000 sind erschienen, deutlich mehr als Horst Seehofer vor vier Jahren an gleicher Stelle angelockt hatte.



Entspannter läuft der offizielle Empfang der lokalen CSU-Prominenz. Und Weißbräu-Inhaber Werner Brombach raunt Söder zu: „Man sollte mal gegen die Grünen demonstrieren.“ Ein weiblicher Fan schenkt Söder einen Blumenstrauß. Der dankt artig, riecht daran und reicht ihn an einen seiner Leute weiter. Ein Personenschützer klemmt sich mehrere durchsichtige Regenschirme unter den Arm. Falls Tomaten oder Eier fliegen sollten. Doch die Erdinger sind heute Abend nicht auf Krawall gebürstet. Sie lauschen aufmerksam, klatschen und lachen an den richtigen Stellen, geraten aber nicht wie weiland bei Strauß oder Stoiber in Euphorie. Nur ganz selten verhallt mal ein Pfiff oder ein Buhruf in dem riesigen Bierzelt.



Erdings OB Max Gotz berichtet von seinem „fantastischen Blick ins Publikum“ und erinnert daran, dass Söder nun an dem Platz stehe, an dem Günther Beckstein 2008 verkündet hatte, zwei Mass Bier und Autofahren, das sei schon in Ordnung. Söder wird später darauf verweisen, dass Beckstein (nicht deswegen) wenig später abgewählt worden sei.



Gotz gibt Söder noch mit auf den Weg: „Vergessen Sie die Alltagsprobleme der Menschen nicht“ und nennt beispielhaft Pflege, Wohnen, Infrastruktur und kindliche Bildung. Und er freut sich, dass Söder seine Entscheidung, Ulrike Scharf aus dem Kabinett zu kegeln, im Februar revidiert hat. Söder wird sie später in den höchsten Tönen loben, auch weil sie nach ihrer Demission nie geklagt habe – „eine sehr gute Ministerin“.



Scharf wiederum scheint bei ihrem „kurzen Grußwort“ mitunter zu vergessen, dass ihr Chef der Hauptredner ist. Im Zelt macht sich Unruhe breit, einer ruft: „Wir wollen den Markus hören.“



Und das tun sie dann auch. Erst einmal preist Söder Erding als eine Erfolgsregion. Und er bekennt sich dazu, dass nach zweieinhalb Jahren Corona wieder Volksfeste gefeiert werden dürfen. Seine Pandemiepolitik klassifiziert er mit dem Hinweis: „So schlecht haben wir das nicht gemacht“ und erinnert an 130 000 Menschenleben, „die wir so gerettet haben“.



In der Folge arbeitet sich der Ministerpräsident an der Berliner Ampelregierung ab, freilich mit dem Hinweis versehen, dass er als Kanzler(kandidat) ja zur Verfügung gestanden habe. Er wiederholt sein Lamento, dass Bayern besonders schlecht gestellt sei, und trägt seinen Phantomschmerz zur Schau, dass der neuen Bundesregierung kein einziger Bayer angehört. Von hier ist es nicht weit zu der Feststellung, die in keiner CSU-Bierzeltrede fehlen darf: Bayern als Hauptzahler beim Länderfinanzausgleich. Neun Milliarden Euro seien es allein heuer. Seine Bilanz: „Wir bezahlen fast alles.“



An dem am Sonntag festgezurrten dritten Entlastungspaket („Einiges trage ich mit“) kritisiert er, „dass die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, völlig vergessen worden ist“. Kein Verständnis hat er, dass die Ampel am Atomausstieg festhalten will. Das Land steuere auf einen Stromengpass zu.



Söder bekennt sich zwar zu den Sanktionen gegen Russland, warnt aber davor, die eigene Bevölkerung zu stark zu belasten. Die schwört er auf mindestens zwei harte Winter ein. Unverständlich sei ihm, warum der Bund nicht schneller und ergiebiger andere Energien rekrutiert hat. Andere Länder hätten da viel mehr erreicht.



Applaus brandet auf, als sich Söder klar gegen eine Legalisierung von Rauschgift ausspricht. „Kein Land hat damit gute Erfahrungen gemacht“, ruft er. „Ich will das in Bayern nicht.“



Und noch etwas will er nicht: den Trend, den Leuten das Denken vorschreiben zu wollen. Über das Gendern, das Verbot, das Ballermannlied „Layla“ zu spielen, die Verurteilung von Indianern im Fasching macht er sich mit einigem kabarettistischen Talent lustig – und hat das Publikum auf seiner Seite. Sein Credo: „Bayern ist Freistaat, nicht Zwangsstaat.“



Auch die Energiefrage spricht er an. Bayern sei bei den Erneuerbaren sehr wohl Vorreiter: „Wir wollen noch mehr tun, aber Bayern ist kein Windkraftland. Über Bayern scheint eben vor allem die Sonne.“



Unüberhörbar ist die Lanze, die Söder für die Landwirte bricht. „Die werden kontrolliert ohne Ende. Ja, haben sie die noch alle?“ Bauern produzierten mit die weltbesten Lebensmittel, „und dafür müssen sie sich auch noch rechtfertigen“. Kein Wunder, wenn viele aufhörten.



Schlussredner und CSU-Kreischef Martin Bayerstorfer lobt Söders „umfassende Rede“, ehe Gastgeschenke überreicht sowie deutsche und bayerische Hymne angestimmt werden.

