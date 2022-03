„Hubschrauber älter als ihre Piloten“

Von: Raffael Scherer

Teilen

Nach der erfolgreichen Wahl (v. l.): der Landesvorsitzende des Bundesverbands, Gerhard Stärk, mit dem neuen Vorsitzender des ERH Erding-Freising, Ingo Osbahr, und dessen Vorgänger Peter Koller. © Raffael Scherer

Die Erdinger Soldaten und Reservisten sind entsetzt über den Zustand der Bundeswehr. Jetzt hat der Verein einen neuen Chef.

Erding - Peter Koller hat Mühe, die Tränen zurückzuhalten. Es ist seine letzte Ansprache als Vorsitzender der Kameradschaft Ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebener Erding-Freising im Deutschen Bundeswehrverband (ERH), wo er ehrenamtlich seit 2006 tätig war.



Zwar werde er als stellvertretender Vorsitzender weiterhin den Kameraden zur Seite stehen, aber mit 72 Jahren nicht mehr an erster Stelle, erklärte er in der Jahresmitgliederversammlung im Restaurant Am Schwimmbad. „Wenn es einen Jüngeren gibt, dann sollte man den auch wirken lassen“, sagt Koller in Richtung des zur Wahl stehenden Ingo Osbahr aus Au bei Freising. Mit seinen 62 Jahren soll er gegen die „Überalterung“ des Verbands sorgen, meinte Koller mit einem Augenzwinkern.



Doch zunächst durfte er noch ein letztes Mal Verbandsmitglieder würdigen. So wurden für ihre langjährigen Mitgliedschaften Erwin Bauer, Joachim Hackel, Richard Dobmeier, Erich Erhard und Helmut Pieroth geehrt. Darüber hinaus erhielten Frank Mende, Klaus Langhammer und Peter Heise Nadeln in Bronze und Gold für ihre Verdienste für die Kameradschaft.



Landesvorsitzender Gerhard Stärk dankte in seiner Rede Koller für sein Schaffen. Darüber hinaus äußerte er sich deutlich über die aktuelle Situation in der Ukraine: „Es ist traurig und erschreckend, was passiert, nur weil in einem kranken Kopf so etwas angezettelt worden ist und er kein Ende findet“, sagte er mit Blick auf Kriegstreiber Wladimir Putin.



Umso desaströser sei dabei die Lage des Militärs in Deutschland: „Seit Aussetzen der Wehrpflicht ist das Thema Sicherheit und Verteidigung immer weiter runtergefahren worden“, meinte Stärk. Die größten Diskussionen über die Bundeswehr würden beim Gendern oder anderen Kleinigkeiten, wie etwa beim Gewehr G36 geführt. „Ist es tatsächlich so schlecht, dass es um die Ecke schießt? Ich persönlich finde es gar nicht so übel“, erklärte der Landeschef.



Dabei sei völlig vernachlässigt worden, dass viele Panzer, Schiffe und Flugzeuge des Landes nicht einsatzbereit seien. „Die Hubschraubermodelle sind zum Teil älter als ihre Piloten“, prangerte er an. „Früher musste jedes einzelne Bataillon für 100 Tage Munition dabei haben, der heutige Bestand reicht dagegen gerade mal für ein einziges Bataillon aus.“



Stattdessen werde die Bundeswehr pandemiebedingt als Amtshilfe für die Gesundheitsämter missbraucht: „Dafür ist die Bundeswehr nicht ausgebildet, dafür ist sie auch nicht da, sondern zur Landes- und Bündnisverteidigung“, sagt der Landesvorsitzende.



Lesen Sie auch Covid-19: Immer mehr liegen im Krankenhaus 3822 Landkreisbürger sind derzeit mit dem Corona-Virus infiziert, 4117 sind in Quarantäne. In der Folge steigt auch die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum. Covid-19: Immer mehr liegen im Krankenhaus Brand in alter Wiflinger Brauerei Rund 100 Einsatzkräfte sind in der Nacht auf Montag nach Wifling ausgerückt – zu einem Brand in der früheren Brauerei an der Hauptstraße. Brand in alter Wiflinger Brauerei

Derzeit brauche es keine Diskussionen über die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder das Einziehen der Reservisten. „Klein, aber fein und gut ausgestattet“ sollte die Bundeswehr aus Sicht des Verbandes sein.



Bei der Wahl stimmten die rund 40 Mitglieder des Bundeswehrverbands Erding-Freising – wie vorgeschlagen – einstimmig für Osbahr als neuen Vorsitzenden. Peter Koller ist nun Stellvertreter, Schriftführer Frank Mende und Kassenverwalter Paul Scholpp.



Als Oberstleutnant habe er vor anderthalb Jahren zwar beruflich die Bundeswehr offiziell verlassen, erklärte Osbar in seiner ersten Rede als Vorsitzender, „sie hat mich aber nicht ganz losgelassen.“ Darum freue er sich, sich nun beim Bundeswehrverband weiter betätigen zu dürfen. Aus erster Hand könne er die „erschreckende Ausrüstungslage“ in Deutschland nur bestätigen. Er hoffe, „für Koller ein würdiger Nachfolger“ zu sein.

rs