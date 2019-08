Erding soll eigene Marke werden

Bayerstorfer will Vermarktung von Landkreis-Produkten ankurbeln

von Hans Moritz schließen

Für CSU-Kreisvorsitzenden Martin Bayerstorfer ist „Regional das neue Bio“. Darum plant er, eine eigene regionale Marke in der Art „Made in Erding“ zu entwickeln. Das kündigte der 53-Jährige in der CSU-Sommerpressekonferenz an.