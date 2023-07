Erding: Filmmusik, Cancan und Mambo No. 5

Teilen

Peppige Popsongs: Der Unterstufen-Chor begeisterte wie die vielen anderen Ensembles das Publikum mit seinem Auftritt beim umjubelten Sommerkonzert des Korbinian-Aigner-Gymnasiums in der voll besetzten Schulaula. © Vroni Vogel

Mit einem abwechslungsreichen Sommerkonzert haben Schüler des Korbinian-Aigner-Gymnasiums Erding ihr Können gezeigt und ihr Publikum ausgezeichnet unterhalten.

Erding – „Applaus, Applaus!“, sang der Unterstufen-Chor. Und mit diesem Zitat aus dem Song der Sportfreunde Stiller kommentierte auch die Schulleiterin des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG), Andrea Hafner, die beeindruckende Gemeinschaftsleistung des abwechslungsreichen Sommerkonzerts in der voll besetzten Schulaula, das zahlreiche Ensembles gestaltet hatten. Begeisterter Applaus belohnte die Mitwirkenden.

Mit Filmmusik empfing die Young Bigband das Publikum. Poetisch waren die English Traditionals des Orchesters I, das zudem dafür sorgte, dass sich Spider-Man elegant in die Schulaula abseilte. Engagiert gesungene Popsongs waren vom Unterstufen-Chor und vom Ensemble „Choryphäen“ zu hören.

Tänzerisch ging es nach der Pause weiter mit dem berühmten, schwungvollen Cancan aus Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“, den das Orchester II dem Publikum schenkte. Als Simon Eisele mit dem Orchester als Solist den anrührenden Titel „Gabriel’s Oboe“ von Ennio Morricone aus dem Film „Die Mission“ sehr sicher und ausdrucksstark spielte, wollte der Beifall gar nicht enden – ein versiert komponiertes Glanzstück für die Oboe, das in Erinnerung blieb.

Der Modern Choir sorgte mit seinem peppigen Medley dafür, dass Adele, Lady Gaga und One Republic klanglich zusammenkamen und entführte mit „This is Me“ in den Film „The Greatest Showman“ und damit in die Welt des Zirkus’. „Step and Clap“ war das Motto der Percussion-Gruppe, die sich mit ihrem Stück der Body Percussion widmete. Die Big Band II lud mit „Havana“ zu einer Reise in die kubanische Hauptstadt ein. „How Sweet It Is To Be Loved By You“ spielte die Big Band schön swingend zum Gesang von Maja Zloty. Die markante Schlussnummer Mambo No. 5 mit Trompeter Maximilian Mayer sorgte für Partystimmung.

Abschied: 13 Jahre wirkte Birgitt Kugla (l.) an der KAG-Bibliothek. Dafür dankten ihr Schulleiterin Andrea Hafner und Kollege Matthias Hohe. Mittlerweile leitet Kugla die Stadtbücherei Dorfen. © Vroni Vogel

Das Programm wurde von den Lehrkräften Anne Zieder-Gurman, Markus Kindermann, Frank Ludwig, Markus Nißl und Alexander Scholz musikalisch geleitet. Sie hatten die Darbietungen mit den Kindern und Jugendlichen einstudiert. Ein großes Dankeschön gab es auch für die aufmerksame Technikgruppe, die mitwirkenden Abiturienten, fürs Kollegenteam Simone Ganserer-Fairchild, Daniel Maier und Markus Mitschke für die Unterstützung der Ensembles. Margrit Hohenberger hatte das Plakat gestaltet. Manfred Schäffler und Ronald Jahnke waren für Bühnenaufbau und Bestuhlung zuständig.

Glückwünsche gingen an Jakob Peter, der einen Förderpreis der Hochschule für Musik und Theater im Fach Komposition für Kinder und Jugendliche gewonnen hat, sowie Florentina Kunstwadl, Eva Seisenberger, Maximilian Haindl und Moritz Winkler für ihre Teilnahme am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Außerdem verabschiedete sich die Schulgemeinschaft von Birgitt Kukla, die 13 Jahre lang mit ihrer innovativen Arbeit ehrenamtlich die KAG-Schulbibliothek geprägt hatte. Kugla leitet inzwischen die Stadtbücherei in Dorfen. Ihr großes Elternengagement wurde von der Schulleitung mit herzlichen Worten gewürdigt. VRONI VOGEL