Sparkurs gefährdet Integration Arbeitsloser

Von: Hans Moritz

Nach oben gehen werden die Zahlen im Erdinger Hartz IV-Jobcenter Aruso – wegen der Ukraine-Flüchtlinge und des neuen Bürgergelds. © Hans Moritz

Die Erdinger Wirtschaft und der lokale Arbeitsmarkt haben die zweijährige Corona-Krise ohne größere Blessuren überstanden und stehen stabil da. Zu diesem Schluss kommt das Hartz IV-Jobcenter Aruso von Landkreis und Bundesagentur für Arbeit.

Erding - Seit Juni muss sich Aruso, dessen Hauptaufgabe es ist, (Langzeit-)Arbeitslose wieder zu integrieren, aber zudem um zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine kümmern. Und: Trotz steigender Aufgaben muss das Jobcenter im kommenden Jahr mit deutlich weniger Geld auskommen. Dies berichtete Geschäftsführerin Monja Rohwer im Aruso-Beirat, der pandemiebedingt das erste Mal seit 2019 zusammenkam. Ihm gehören Vertreter von Arbeitnehmern und -gebern sowie karitativen Organisationen an.



Wer aus der Ukraine nach Deutschland flieht, fällt sofort in die Zuständigkeit der Jobcenter. Rohwer vermeldete einen Anstieg der Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften seit Februar um 22,3 Prozent. Zu Beginn der Pandemie seien es 1187 mit 1500 Leistungsberechtigten gewesen. Der Höchststand sei im März 2021 mit knapp 2000 Beziehern in 1515 Bedarfsgemeinschaften gewesen. Danach gingen beide Werte zurück. Im Juni gab es laut Rohwer dann einen starken Anstieg auf 1923 Berechtigte in 1476 Bedarfsgemeinschaften.



Dabei sei die Lage in Erding deutlich entspannter als etwa in Ebersberg, wo die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 61,6 Prozent stieg. In Freising waren es 39,6 Prozent, in Dachau 38,4. Rohwer wies aber darauf hin, „dass viele Ukrainer sehr schnell sind, eine Wohnung zu finden“. Sie verhielten sich auch überwiegend sehr kooperativ. Allerdings gebe es viele alleinerziehende Mütter mit Kindern, die nur schwer auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar seien. Teamleiterin Anja Liepelt berichtete, „dass Bildung und Berufskenntnisse sehr unterschiedlich ausgeprägt sind“. Beiratsmitglied und Unternehmerin Heidi Huber-Kamm meinte: „Das größte Problem sind die mangelnden Sprachkenntnisse.“



Auf dem Arbeitsmarkt täten sich Frauen oft schwerer, bilanzierte Rohwer. Die Integrationsquote der Männer liege mit 39,5 Prozent deutlich über der der Frauen (25,4 %). „Viele sind alleinerziehend“, sagte sie zu Erklärung. Deswegen gebe es für sie eigene Programme. Hinzu komme, dass vor allem Menschen, die lange nicht gearbeitet haben, oft auch psychische Probleme hätten und eine besonders aufwenige Betreuung erforderlich sei. Liepelt ergänzte, „dass wir eine Vielzahl an Maßnahmen bieten, um individuell helfen zu können“.



Auch deshalb sorgt es bei Aruso und im Beirat für Unmut, dass das Jobcenter 2023 trotz steigender Aufgaben mit 400 000 Euro weniger auskommen soll (4,31 Mio. €). Weil die Personalkosten steigen, müssten im schlechtesten Fall Beschäftigungsmaßnahmen reduziert werden.

Zum 1. Januar will die Bundesregierung das Bürgergeld als Ersatz für Hartz IV einführen – mit höheren Sätzen und Untergrenzen für Vermögen sowie weniger Sanktionen. Doch vieles ist noch unklar. „Die Lage ist noch unsicher, alles ist schwer planbar“, berichtete Jobcenter-Geschäftsführerin Monja Rohwer im Beirat. „Wir rechnen mit mehr Kunden, wenn die Untergrenzen für den Leistungsbezug und das Wohngeld steigen.“ Es könne aus dem gleichen Grund aber gut sein, dass die Beratungsfälle nicht oder nur moderat steigen.



Kritisch äußerte sich Rohwer zu den Grenzen, ab denen Leistungsbezieher ihr Vermögen antasten müssen. Ihrer Berechnung zufolge summiert sich das bei einer vierköpfigen Familie auf 150 000 Euro, „und das ist schon eine Menge“, so Rohwer. Richtig sei, dass der Wohnraum weiter geschützt bleibe, gerade ein einer hochpreisigen Region wie Erding.



Seit Corona wird bei neu hinzukommenden Hartz-IV-Empfängern die Miete unabhängig von der Höhe zu 100 Prozent übernommen, diese Sorge sollen die Arbeitslosen los sein. „Die Ausgaben sind hier deutlich gestiegen“, so die Geschäftsführerin. Wer etwa aus München aufs Land ziehe, könne hier jede Wohnung beziehen und bekomme die Mieter in jeder Höhe erstattet, merkte sie kritisch an.



Als überbewertet empfindet sie die Debatte über die Sanktionen bei mangelnder Mitwirkung bei der Arbeitssuche und -aufnahme. „Das sind bei uns nur zwei bis drei Prozent“, bilanzierte sie.



Guido Hoyer vom DGB sagte: „Fordern kann man nur, wenn auch gut gefördert wird.“ Und das sei in Erding klar der Fall. Das Engagement von Aruso, individuell geeignete Stellen zu vermitteln, lobte der Gewerkschafter. ham