Erding: Spatz, Meise und Amsel am häufigsten gesichtet

Von: Gabi Zierz

Teilen

Der Spatz ist erneut der Spitzenreiter unter den Wintervögeln. © Symbolbild: dpa

Erding - 475 Landkreisbürger haben bei der LBV-Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ mitgemacht. Die Spitzenplätze haben Spatz, Meise und Amsel inne. Es gibt aber auch Überraschungen.

Der Spatz hat bei der Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ im Landkreis Erding seine Spitzenposition verteidigt. Feld- und Haussperling führen die Rangliste der im Januar am häufigsten beobachteten Vögel an. Das ist das Ergebnis der großen Mitmachaktion des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), das nun bekannt wurde. Auf den Plätzen dahinter folgen Kohlmeise, Amsel und Blaumeise.

475 Landkreis-Bürger hatten sich an der Aktion beteiligt und Anfang Januar eine Stunde lang die Vogelarten in ihrem Garten, auf ihrem Balkon oder am Futterhäuschen beobachtet. Insgesamt 13 312 Tiere wurden dem LBV gemeldet. Auch wenn im Landkreis und bayernweit am meisten Spatzen gezählt wurden, so sind sie doch nur in 60 Prozent der Gärten gesichtet worden.

Wesentlich häufiger kamen dagegen Amsel (89,4 %), Kohlmeise (88 %) und Blaumeise (81,4 %) vor. „Der Bestand der Amseln scheint sich seit dem Einbruch im Jahr 2018, der wohl auf Todesfälle durch das Usutu-Virus zurückgeht, weiterhin zu erholen“, erklärt dazu LBV-Biologin Angelika Nelson.

2553 Feld- und 2110 Haussperlinge haben die Tierfreunde im Landkreis beobachtet. Im Schnitt waren es sechs bis sieben Spatzen pro Garten. Es folgen Kohlmeise (1746), Amsel (1261), Blaumeise (1192), Buchfink (1059) – und mit deutlichem Abstand der Grünfink (532).

In jedem zweiten Garten gesichtet: der Buntspecht. © M. Matziol

Überraschend viele Meldungen sind heuer vom Buntspecht eingegangen. Aus fast jedem zweiten Garten Bayerns wurde der schwarz-weiß-rote Waldvogel gemeldet. Im Landkreis waren es 282 Meldungen. Damit rückte der Buntspecht von Platz elf im vergangenen Jahr auf Rang acht vor.

Dies könne am reichlichen Angebot an den Futterhäuschen im Siedlungsraum liegen oder an einem Nahrungsmangel im Wald, heißt es in der Pressemitteilung des LBV. „Wenn die Vögel sehr erfolgreich brüten, kann es sein, dass die gewachsene Population im Winter im Wald nicht genug Nahrung findet und deshalb in unsere Gärten ausweicht. Auch eine Zuwanderung aus anderen, vor allem nördlichen Regionen oder das Ausbleiben dieser Einflüge kann die jährlichen Schwankungen erklären“, erklärt Nelson. Ähnliche Bestandsschwankungen sind laut LBV bei Eichelhäher und Kleiber, zwei weiteren Waldvogelarten, zu erkennen.

Der LBV freut sich, dass sich wieder so viele Bürger an der Aktion beteiligt haben. Im Landkreis ging die Teilnehmerzahl zwar von 577 auf heuer 475 zurück, aber 2021 war – auch wegen des Corona-Lockdowns – ein Rekordjahr gewesen. „Die zahlreichen Meldungen geben uns einen guten Überblick über die typische Vogelwelt in einem bayerischen Garten im Winter. Je mehr Leute mitmachen, desto besser werden unsere Daten“, betont Nelson.

Auch die in Erding unbeliebte Saatkrähe, die sich seit Jahren vor allem im Stadtpark und in Splitterkolonien ungehindert vermehrt, wurde gesichtet – in 8,6 Prozent der Gärten, insgesamt 237 Mal. Zum Vergleich: 2021 war sie nur in knapp sieben Prozent der Gärten zu sehen.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.