Erdinger SPD wirbt fürs Wählen ab 16

Werben für die Initiative „Vote 16“ (v. l.): die SPD-Stadträte Leon Kozica, Alexander Gutwill und Stefan Grabrucker. © SPD

Die drei Erdinger SPD-Stadträte unterstützen eine Unterschriftensammlung zur Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und werben dafür.

Erding – Noch bis zur Landtagswahl am 8. Oktober läuft in Bayern eine Unterschriftensammlung zur Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Die SPD-Stadtratsfraktion unterstützt die Initiative und ruft die Erdinger Bürger dazu auf, sich für mehr Mitspracherechte der Jugend einzusetzen.

„Gerade angesichts der großen Herausforderungen des Klimawandels, müssen diejenigen mitentscheiden können, die von den Folgen betroffen sein werden“, erklärt Alexander Gutwill, Fraktionssprecher und SPD-Bezirkstagskandidat, in einer Pressemitteilung. In vielen Bundesländern und auch in Österreich dürften sich Jugendliche an den Wahlen beteiligen – ohne, dass dies Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung gehabt hätte. „Ganz im Gegenteil, Jugendliche nehmen ihr Wahlrecht sehr bewusst wahr und stärken eher die demokratische Mitte“, berichtet Stadtrat Stefan Grabrucker von den Erfahrungen anderer Länder.

Den Einfluss Jugendlicher brauche es nicht nur in Bayern, sondern auch auf kommunaler Ebene, erinnert Leon Kozica an das Erdinger Jugendparlament und fordert ein stärkeres Zugehen der Stadtverwaltung auf junge Menschen, um diese für kommunale Politik und damit für demokratisches Engagement zu begeistern. red