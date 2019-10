Sperrmüll wird immer öfter illegal entsorgt

Schandfleck: illegal abgelegter Sperrmüll am Containerplatz in der Freisinger Siedlung.

100 Fälle in den ersten neun Monaten

von Hans Moritz

Wird das jetzt Mode? In letzter Zeit entsorgen immer mehr Zeitgenossen in Erding ihren Sperrmüll illegal, darunter am Volksfestplatz, an der Stefanstraße, am Kletthamer Feld sowie an der Johann-Sebastian-Straße.