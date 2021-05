Erding: Sperrzeit beginnt auch künftig um 23 Uhr

Balance zwischen Nachtschwärmern und Anwohnern

von Hans Moritz

Auch in Zukunft dürfen Gaststätten und Biergärten in Erding bis 23 Uhr geöffnet haben, und damit eine Stunde länger als der Beginn der Nachtruhe um 22 Uhr. Das beschloss der Stadtrat am Dienstag einstimmig.

Erding – Ordnungsamtsleiter Robert Buckenmaier berichtete, dass die Regelung nach 20-jähriger Laufzeit verlängert werden müsse. Auch in Rosenheim, Freising und Dachau müssten die Freischankflächen erst um 23 Uhr schließen. „Lärmbeschwerden erreichen uns vor allem für die Zeit danach“, sagte Buckenmaier. Eine Ausdehnung bis Mitternacht sei wegen des Ruhebedürfnisses der Anwohner aber abzulehnen.

Burkhard Köppen (CSU) sprach von einem Kompromiss für Nachtschwärmer und Anlieger. Hans Egger (Erding Jetzt) kündigte für seine Fraktion einen Antrag zur Belebung der Innenstadt an. Eine Verkürzung der Sperrzeit könnte dabei Thema sein. Petra Bauernfeind (FW) erinnerte an einen vergessenen Antrag ihrer Fraktion von 2016, die Sperrzeit in der Herbstfestzeit anzupassen. ham