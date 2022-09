Spider Murphy Gang rockt die Stadthalle

Von: Hans Moritz

Volles Haus: die Spider Murphy Gang am Freitag in der Stadthalle. © Christoph Schwarz

Diese Band ist eine lebende Legende: 1977 von vier Männern in München gegründet, füllt die Spider Murphy Gang bis heute Konzertsäle. So war es am Freitagabend auch in Erding.

Erding - Mit ihrem Programm „Akustik-Tour unplugged“ trat die Gang um ihre nach wie vor aktiven Gründungsmitglieder Günther Sigl und Barny Murphy in der Stadthalle auf.



Die Stimmung war groß, die Fans kamen nicht nur aus Erding, sondern bis aus München und Ebersberg. Den Abend besonders genießen konnten alle Rosis. Sie bekamen von der Stadthalle ein Glaserl Prosecco serviert. Vier Rosis ließen sich dieses Schmankerl kredenzen. Und warum ausgerechnet Rosis? Na klar, wegen der Spider Murphy Gang-Superhits „Skandal im Sperrbezirk“, wo einer ganz stolz ist, schon Rosis Nummer zu haben. Dass dieses Lied im Sog der Leyla-Affäre in die Kritik geraten ist, störte in der Stadthalle niemand. In der wurde vom ersten Takt an getobt. Ein Besucher, schon gut über 80, schwärmte: „Drei Stunden tolle Musik, es war wieder einmal großartig. War doch klar, dass ich bis 23 Uhr geblieben bin.“



Die aktuelle Unplugged-Tour nimmt Bezug zur ersten großen Zeit der Band als Speerspitze der Neuen Deutschen Welle. ham