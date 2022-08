Wahrlich kein Kinderspiel

Von: Hans Moritz

Zweckgebundene Ablöse: Bauträger, die keinen Spielplatz errichten können, müssen zahlen. Das Geld fließt unter anderem in öffentliche Spielplätze, so wie hier an der Lukasmühle in Altenerding. Pflicht greift ab drei Wohneinheiten Strafen bis zu 500 000 Euro © Hans Moritz

Nach langer Debatte kommt in der Stadt Erding die Spielplatzsatzung. Sie gilt für Neubauten mit mehr als drei Wohneinheiten. Eine Ablöse soll die Ausnahme bleiben.

Erding – Am Ende ging es dann unerwartet schnell: Nach neunmonatiger Vorberatung hat der Stadtrat die Spielplatzsatzung beschlossen. Und das ohne neuerliche Diskussion, nachdem der Stadtentwicklungsausschuss wenige Tage zuvor die letzten Diskussionspunkte abgeräumt hatte – die Berechnung der Ablöse sowie Ausnahmen, wenn in bestehenden Gebäuden zusätzliche Wohneinheiten geschaffen werden.

Die Satzung tritt bereits zum 1. August, also heute, in Kraft. Ihr Tenor: Wer mehr als drei Wohneinheiten baut, muss grundsätzlich einen privat Spielplatz für die Anwohner errichten. Ausnahmen werden streng gehandhabt. Sie sind nur dort zulässig, wo partout kein Platz für eine Spielfläche ist, unter anderem in der Innenstadt. Der Beschluss erging nicht nur einstimmig, sondern wurde auch von Applaus begleitet, nachdem zuvor mehrfach heiß diskutiert worden war.

Das Thema hatten sich Politik und Verwaltung nicht ausgesucht, sondern basiert – wie berichtet – auf einer Änderung der Bayerischen Bauordnung, die das Anlegen von Spielplätzen zwingend vorschreibt. An sich eine gute Sache, doch die Debatte in Erding hat gezeigt, dass der Teufel im Detail steckt. Erding wollte bewusst den Weg gehen, Ablösen möglichst zu verhindern. Andere, meist kleinere Gemeinden, halten es für sinnvoller, lieber Geld einzusammeln, um mehrere größere öffentliche Spielplätze anzulegen und zu pflegen. So verfährt etwa Finsing.

Grundsätzlich gilt: Wer mehr als drei Wohneinheiten errichtet, hat einen Spielplatz anzulegen, dessen Größe sich an dem Bauvorhaben orientiert. Er muss mindestens 60 Quadratmeter groß sein und über eine bestimmte, festgelegte Ausstattung verfügen. Jährlich muss er gewartet und überholt werden. All diese Punkte waren nie strittig.

Umso mehr war es die Ablöse, die schnell mehrere hunderttausend Euro betragen kann. Manch einer fürchtete, das könnte Investoren abschrecken – in einer Zeit, in der dringend Wohnraum benötigt wird.

Auf Initiative von Kulturreferent Ludwig Kirmair (CSU) kam nun ein konsensfähiger Kompromiss zustande. Die Höhe der Ablöse richtet sich nach 65 Prozent des Bodenrichtwerts des Bauplatzes und einer Herstellungspauschale von 20 000 Euro für einen 60 Quadratmeter großen Spielplatz. Da die Kosten für größere Spielplätze – bei umfangreicheren Bauvorhaben etwa im Thermengarten oder am Poststadl – nicht linear ansteigen, soll für weitere 60 Quadratmeter Spielplatz jeweils eine Reduzierung um 15 Prozent der Kosten angerechnet werden.

Auf einen zweiten Punkt hatte im Ausschuss Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) hingewiesen. Seiner Meinung nach benachteilige die Satzung Bauherren, die in einem Gebiet agieren, in dem kein Spielplatz gebaut werden kann, sofern sie bereits über zwei Wohneinheiten verfügen und dann eine dritte und mehr durch Umnutzung im Gebäude realisieren wollen. Städtebaulich ist aber genau das erwünscht. Die Satzung sieht nun vor, dass sich die Ablöse auf ein Viertel reduziert, wenn neue Wohnungen in vorhandener Bausubstanz geschaffen werden und dadurch das Gebäude äußerlich nicht verändert wird.

Zudem hat sich der Stadtrat ein Hintertürchen offengelassen. Abweichungen von der Satzung sind mit Genehmigung erlaubt, um Spielflächen in oder auf Gebäuden zu ermöglichen. Einen solchen Indoor-Spielplatz sieht etwa der Investor vor, der das ehemalige Möbelhaus Falterer an der Haager Straße umbauen möchte. Er hat keine Möglichkeit, Spielgelegenheiten im Freien zu schaffen.

Wer sich nicht an die Spielplatzsatzung hält, muss mit hohen Strafen rechnen. Es sind Geldbußen bis zu einer halben Million Euro möglich, wenn Spielplätze entweder gar nicht oder zu klein angelegt, wenn sie nicht gepflegt oder zweckentfremdet werden.