Erding: Spitzahorn steht Stellplatz im Weg

Von: Gabi Zierz

Nicht anfahrbar ist dieser Stellplatz an der Almfeldstraße in Erding. Ein Spitzahorn auf städtischem Grund steht ihm im Weg.

Das war ein emotionaler Ortstermin, als das Verwaltungsrichter aus München in Erding vorbeischauten. Ein Baum auf städtischem Grund, der einen privaten Stellplatz versperrt, erhitzte die Gemüter.

Erding – Seit vielen Jahren steht ein Baum auf städtischer Flur an der Almfeldstraße in Erding einem privaten Parkplatz im Weg. Dort, wo eigentlich ein Auto abgestellt werden könnte, wächst Gras. Ein Unding für den Eigentümer der Fläche, der diese gerne nutzen möchte. Deshalb klagte er gegen die Stadt Erding vor dem Verwaltungsgericht, um eine Fällung des Baums zu erreichen. Die Richter machten sich jetzt vor Ort ein Bild von dem Dilemma.

Vorsitzender Richter Uwe Schöffel hatte zwei Kolleginnen und zwei ehrenamtliche Richter sowie eine Protokollführerin dabei. Nicht nur besagter Fall an der Almfeldstraße hatte sie nach Erding geführt, sondern eine Reihe weiterer Ortstermine.

Die Verwaltungsrichter nahmen die Stellplätze in Augenschein – und den Baum, einen Spitzahorn, der die Nutzung der Grasfläche als Stellplatz verhindert. Stadtjurist Andreas Erhard beharrte zunächst auf dem Standpunkt, die Stadt stimme zivilrechtlich einer Fällung des Baums nicht zu.

Anwalt Franziskus Weinfurtner, der den Kläger vertrat, wollte das so nicht akzeptieren und erinnerte an die Historie und das Grundbuch, in dem der Stellplatz eingezeichnet sei, „der so nie existiert hat“. Er ärgerte sich auch als Steuerzahler, dass das Thema seit Jahren ungelöst und ein Streitfall vor Gericht geworden ist. Für ihn eine Verschwendung von Steuergeldern.

Auch ein Nachbar, der Miteigentümer der Stell- und Grünflächen ist, schaltete sich in die emotional geführte Debatte ein und monierte, dass man das Thema wiederholt bei Anrufen im Rathaus vorgebracht, aber nie Gehör gefunden habe. Sogar die Pflanzung zweier Ersatzbäume und die Kostenübernahme der Fällung des Spitzahorns habe man der Stadt angeboten – ohne Erfolg.

Nachdem sich die Gemüter beim Ortstermin beruhigt hatten, zeichnete sich doch noch eine außergerichtliche Lösung ab. Alternativ zum im Weg stehenden Spitzahorn könnte auf einer kleinen Grünfläche neben den Stellplätzen offenbar doch eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Darauf ließ sich Stadtjurist Erhard ein – vorausgesetzt, alle Eigentümer stimmen dem zu. Dies gilt es jetzt zu klären.

Eindeutiger war die Sachlage an der Von-Puech-Straße in Klettham. Dort wollte ein Hauseigentümer gerichtlich gegen eine Beseitigungsanordnung der Stadt vorgehen. Er hatte weite Teile seines Hauses mit Anbauten versehen, die an Nachbargrundstücke angrenzten. Der Rechtsstreit schwelt seit Jahren. Schon 2016 war die Baukontrolle vor Ort und hatte Abweichungen für die Garage, den Rückanbau und die Überdachung der Kellertreppe genehmigt. Damals seien auch bestimmte Elemente als zu beseitigen dargestellt worden, das sei aber nicht geschehen, erklärte Richter Schöffel die Sachlage und machte dem Kläger deutlich: „Chancen haben Sie mit dieser Klage keine, das ist aussichtslos. 15 Meter Grenzbebauung dürfen Sie haben. Sie haben das Doppelte. Das geht halt nicht.“

Nach Rücksprache mit seinem Anwalt nahm der Eigentümer die Klage zurück. Er muss die Kosten des Verfahrens, das eingestellt wird, tragen und die beanstandeten Anbauten beseitigen. „Jetzt sind Sie gefordert“, erklärte Schöffel, „sonst sehen wir uns vor Gericht“.

Abgewiesen hat das Verwaltungsgericht die Klage eines Landwirts in Ammersdorf. Er will seit Jahren gegenüber seiner Hofstelle an der Staatsstraße 2084 einen Milchviehlaufstall errichten und hat wegen seines Antrags auf Vorbescheid gegen die Stadt geklagt, den er laut seinem Anwalt bereits Anfang 2019 eingereicht hatte. Bislang baut der Landwirt auf dem Acker Zuckerrüben und Hafer an.

Die Krux: Genau auf diesem Grundstück wird einmal die geplante Bahntrasse der Walpertskirchener Spange führen, die die Bahnstrecke München–Mühldorf über Erding mit dem Flughafen verbinden wird. Die Verwaltungsrichter hatten zu entscheiden, was höher wiegt: Der öffentliche Belang der Fachplanung, auch wenn die Planfeststellung für die Bahntrasse noch nicht abgeschlossen ist, oder die Interessen eines landwirtschaftlich privilegierten Betriebs. Sie wiesen seine Klage ab.