Erding: Sprachbotschaften per Tastendruck

Von: Daniela Oldach

Teilen

Konzentriert betätigt Marvin den Taster, der mit dem Spielzeug-Fisch verbunden ist. Unterstützt wird er dabei von Theresa Hinterwimmer. © Daniela Oldach

30 Kinder mit lautsprachlichen Einschränkungen betreut die Heilpädagogische Tagesstätte St. Nikolaus in Erding. Sie können mit einem so genannten Taster Sprachbotschaften schicken.

Erding – Fasziniert schaut Marvin auf den himmelblauen Spielzeug-Delfin vor sich. Mit voller Konzentration bewegt der 15-Jährige seine Hand, um den blauen Taster zu drücken. Als Belohnung macht der Fisch Geräusche, Seifenblasen steigen aus ihm auf, und Marvin lacht. Was vermeintlich kinderleicht ist, ist für den körperbehinderten Buben mit Anstrengung verbunden. Doch Marvin kann mit dem Taster selbst agieren und freut sich über seinen Erfolg.

Diese Taster sind vielfältig einsetzbar und erleichtern den Kindern und Jugendlichen in der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) St. Nikolaus in Erding viele Dinge im Alltag. Denn dank der kleinen Drücker können Sprachbotschaften aufgenommen oder Bedürfnisse ausgedrückt werden. Diese Form der Kommunikation hilft wiederum den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HPT dabei, die Kinder und Jugendlichen mit lautsprachlichen Einschränkungen besser zu verstehen.

125 Mädchen und Buben werden derzeit in der HPT betreut, rund 30 können sich durch entsprechende Hilfsmittel besser verständigen. Doch es sind nur eine Handvoll solcher Geräte vorhanden. Hier möchte das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ helfen und den Kauf weiterer Geräte zur unterstützten Kommunikation finanzieren. Jedes Gerät kostet einige hundert Euro.

„Diese Geräte erleichtern die Kommunikation enorm. Aber es ist ein Lernprozess für beide Seiten“, sagt Rosemarie Jaletzke. Die Leiterin der HPT hat selbst ihre Freude daran, wenn sie sieht, welch großen Spaß Marvin damit hat. Das zeigt der Bub auch durch sein Lächeln. Lautsprachlich kann sich Marvin nicht verständigen, wohl aber durch Blicke und Gesten. Das vereinfacht zwar das Spiel, hilft aber nicht gänzlich im Alltag.

Verschiedene Bereiche des Tasters können für Bedürfnisse wie „Ich habe Hunger“, „Ich bin müde“ oder „Mir ist kalt“ stehen. Je nachdem, wo gedrückt wird, teilt das Gerät dies mit. „Natürlich wird ein Gerät auf die entsprechende Motorik des Kindes abgestimmt“, erklärt Jaletzke: „Das gibt Sicherheit und bringt den Kindern auch eine Zufriedenheit.“

Oder es werden ganze Sprachbotschaften aufgenommen. Die Eltern sprechen dann in der Ich-Form zum Beispiel eine Nachricht auf das Gerät, was das Kind am Wochenende erlebt hat. Beim Besuch der HPT am Montag kann es dann die Botschaft vorspielen und so selbstständig am unterhaltsamen Beisammensein teilnehmen. Dafür bräuchte aber jedes lautsprachlich eingeschränkte Kind seinen eigenen Taster.

Kettcar fahren steht bei Ludwig (l.) und Manuel (r.) hoch im Kurs, doch die HPT besitzt nur eins, auf dem Marie Platz genommen hat. HPT-Leiterin Rosemarie Jaletzke würde sich über weitere Kettcars freuen. © Daniela Oldach

Ein Heidenspaß ist es für Kinder mit keinen oder nur geringen körperlichen Einschränkungen, mit den Kettcars durch den Garten der HPT zu fahren. Drei von ihnen sind Marie und Ludwig, beide sieben Jahre alt, sowie der sechsjährige Manuel, die diese Fahrten lieben. Da die Kettcars aber von vielen Kindern genutzt werden, müssen sie stabil sein. Und durch die unterschiedlichen Körpergrößen der Mädchen und Buben soll der Sitz verstellbar sein.

Genau ein solches Kettcar besitzt die HPT derzeit. Es können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren nutzen. „Das ist natürlich immer heiß begehrt“, sagt Jaletzke. Da zeigten sich auch Ludwig und Manuel als Gentlemen und ließen Marie beim Foto den Vortritt. „Aber wir fahren auch sehr gern“, versicherten die beiden.

Ein Herzenswunsch für Jaletzke wäre es deshalb, noch mindestens zwei der je rund 800 Euro teuren Kettcars kaufen zu können. Geld für solche Wünsche ist bei den Mitteln, welche die Heilpädagogische Tagesstätte von staatlicher Seite bekommt, nicht vorgesehen. Es macht halt „nur“ Spaß. Auch diese Wünsche würde das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ gerne erfüllen und damit die Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Licht in die Herzen: Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt die wertvolle Arbeit der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus in Erding. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.