St. Paul – der ungepflegte Gottesacker

Besucher des Friedhofs St. Paul in Erding monieren wucherndes Unkraut und holprige Wege. Pfarrer Martin Garmaier kann die Kritik verstehen.

Erding– Er ist ein „Ort der Würde, Kultur und Natur“: So hat der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege den Erdinger Friedhof St. Paul 2015 ausgezeichnet. Drei Jahre ist das jetzt her – und nicht wenige Erdinger beklagen, dass es mit dem Ort der Würde nicht mehr weit her ist.

Hilde Hilbert empfindet den Gottesacker nicht als so gepflegt, dass er eine Ehrung verdient hätte. „Auf den Wegen wuchert das Unkraut, aus den Hecken wachsen Ahornschößlinge, und das Holz auf den Bänken ist gesplittert“, sagt sie. Die Wege glichen einer Hügellandschaft, der Rollsplitt sei insbesondere für Rollator- und Rollstuhlfahrer ein großes Hindernis, so Hilbert weiter.

Seit drei Jahren versucht sie, für Abhilfe zu sorgen. Sie hat Briefe an das Erdinger Pfarramt St. Johannes und auch an den auszeichnenden Landesverband für Gartenbau geschickt. „Nicht einmal eine Antwort habe ich erhalten“, sagt sie enttäuscht.

Hilbert sieht in St. Paul „Verstorbene der ersten und zweiten Klasse“: Die Hauptwege seien unkrautfrei und gut zu gehen, während schon der Weg daneben ungepflegt sei. Auch die Brunnenpumpe mit dem Schwengel sehe zwar schön aus, sei aber für ältere Menschen kaum zu bedienen, denn der Kraftaufwand für ein bisserl Wasser sei immens hoch.

„Vor ein paar Wochen sind die Nebenwege mit einem Gräter aufgeraut worden. Nun sinkt man noch tiefer ein“, klagt ein anderer Friedhofsbesucher. Jetzt im Herbst ist freilich kein Unkraut mehr zu sehen. Aber eine Passantin bestätigt, dass „im Sommer die Disteln und das Unkraut bis zu 40 Zentimeter hochwachsen und der Samen auf die Gräber fliegt“. Sie sagt, dass die Friedhöfe in Altenerding und in Schwaig wesentlich gepflegter aussehen.

Eine andere Besucherin mit Rollator plagt sich gerade, um zum Grab ihrer Angehörigen zu kommen. Der Rollsplitt ist tief, sie kommt nur mühsam voran. „Mein Mann und ich haben den Weg im Bereich unseres Grabes auf einer Länge von etwa acht Metern von Unkraut befreit, damit es ordentlich aussieht“, erzählt eine andere Frau.

Die Bürger ärgern sich nicht nur über die schlechten Wege, sondern auch über die Friedhofsmauer, die kein schöner Anblick mehr sei. Außen bröckelt der Putz, teilweise sind Löcher zu erkennen – und innen sieht es nicht viel besser aus.

Im Friedhofsareal teilen sich Stadt und Stadtpfarrei die Aufgaben. Die Kommune ist für die Kirche und das Leichenhaus zuständig, das gerade saniert worden ist. Die Außenanlagen, also der Friedhof selbst, fällt in den Zuständigkeit der Pfarrei St. Johannes. Stadtpfarrer Martin Garmaier räumt ein, dass der Friedhof früher gepflegter gewesen sei, „denn es wurde viel Gift versprüht. Inzwischen ist es schwieriger geworden, denn Gift darf zur Unkrautbekämpfung nicht mehr eingesetzt werden.“

Derzeit würden Versuche laufen, das Unkraut zu beseitigen, sagt Garmaier: „Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich mich nicht um alles kümmern kann. Ich bin Seelsorger und hauptamtlich für die Pfarrei zuständig.“ Für den Friedhof sind laut Garmaier derzeit zwei Vollzeitkräfte, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in der Verwaltung zuständig. „Vielleicht wäre es ja eine Lösung, noch einen Friedhofsmitarbeiter anzustellen“, sagt Garmaier. Er weiß auch um die Probleme mit dem Rollkies und gibt zu, dass dafür noch nicht die passende Lösung gefunden wurde.

Hilberts Brief habe ihn ein paar Wochen nach seinem Dienstantritt in einer Zeit erreicht, in der er sich erst einmal mit den Örtlichkeiten und seinen Aufgaben in Erding vertraut machen musste, sagt Garmaier und betont: „Berechtigte Kritik ist wichtig. Ich bin für konstruktive Lösungen dankbar, aber destruktive Briefe bringen uns nicht weiter.“ Er meint, ob es vielleicht möglich wäre, dass die Menschen nicht nur ihr Grab pflegen, sondern auch ein paar Zentimeter drumherum das Unkraut entfernen.

Elvi Reichert