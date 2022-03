St. Prosper: Auf den Spuren des Erdinger Stadtpatrons

Von: Gerda Gebel

Weich gebettet und reich verziert in Samt und Seide liegen die Gebeine von Sanctus Prosper im Reliquienschrein in der Erdinger Stadtpfarrkirche St. Johannes. © Peter Gebel

Erding - St. Prosper ist in Erding allgegenwärtig, sogar als Werbeträger für ein Starkbier, als Straßennamensgeber und Preisstifter. Doch wie fand er seinen Weg nach Erding?

Erding – Nicht nur in der Starkbierzeit kommt der Erdinger Stadtpatron St. Prosper zu Ehren, auch an vielen Orten in Erding findet man seine Spuren. Auch eine Straße ist nach ihm benannt. Sie führt von der Hiasl-Maier-Straße U-förmig am Stadtpark entlang. Doch wie fand der Heilige Prosper seinen Weg nach Erding? Zusammen mit Türmerin Doris Bauer, die ihm einen Filmbeitrag gewidmet hat, gehen wir zurück in der Geschichte.

In reich verzierten Gewändern ruht St. Prosper in einem Schrein im linken Seitenschiff in der Stadtpfarrkirche St. Johannes. Die Gebeine erwarb der Erdinger Joachim Einberger 1675 in Rom, ließ sie in seine Heimatstadt überführen und stiftete sie der Kirche. In dieser Zeit wollte sich jede Stadt gerne mit einem eigenen Heiligen schmücken, der möglichst alt sein und aus Rom stammen sollte.

Besonders im deutschsprachigen Raum nördlich der Alpen war der Bedarf in Klöstern und Pfarrkirchen groß. In den römischen Katakomben stapelten sich die Gebeine der frühchristlichen Märtyrer – und die Vermarktung der so genannten Katakomben-Heiligen war durchaus lohnenswert. Zwar war der direkte Verkauf der Reliquien verboten, doch für den aufwendigen Transport und die prunkvolle Ausstattung wurden stattliche Gebühren verlangt. Konnte man den Gebeinen keinen eindeutigen Namen zuordnen, so wurde den Knochen einfach die Geschichte eines anderen Märtyrers zugeordnet, erklärt Doris Bauer.

Auf dem Bierdeckel verewigt hatte die Stiftungsbrauerei Erding einst St. Prosper – in Rot-Schwarz. Das Bierfuizl ist schon einige Jahrzehnte alt. Doris Bauer berichtete darüber in ihrem Film. © Screenshot: Peter Gebel

Ob es sich also bei den Reliquien in Erding tatsächlich um die Gebeine des Prosper Tiro von Aquitanien handelt, ist nicht gesichert. Seine prunkvolle Kleidung verdankt der Stadtpatron der Erdingerin Margaretha Kellner, die das Gewand aus Samt und Seide, verziert mit glitzernden Steinen, im Jahr 1858 anfertigte. Prosper Tiro (geboren 390 bei Limoges/Frankreich, gestorben 455 in Rom) war ein Heiliger im 5. Jahrhundert, der als Schreiber in der päpstlichen Kanzlei in Rom und außerdem auch als Schriftsteller tätig war. Er gilt deshalb auch als Schutzpatron der Dichter.

In seinem Namen wird in Erding seit gut zehn Jahren der St.-Prosper-Kabarettpreis verliehen, bei dem zahlreiche Nachwuchs-Kabarettisten in Wettstreit treten. Der nächste Contest, organisiert vom Sinnflut-Team, steht am morgigen Samstag im Sportpark Schollbach bevor. Dem Gewinner winkt hier neben einem Geldpreis auch der begehrte Siegerkrug, den bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr stets der Erdinger Keramikermeister Hansi Bach getöpfert hatte. Den diesjährigen Krug hat seine Witwe Karin Malterer-Bach gestaltet, wie Peter Feller vom Sinnflut-Team verrät. Verliehen wird der von der Stiftungsbrauerei gesponserte Preis meist im Frühjahr zur Starkbierzeit, in Erding auch als „Prosperzeit“ bekannt.

Zum Ausschank kommt dann der süffige St. Prosper der Fischer’s Stiftungsbrauerei. Der Doppelbock soll traditionell die Gläubigen durch die magere Fastenzeit bis Ostern bringen. Der Heilige diente der Brauerei lange Jahre auch als Werbeträger im Logo und zierte so manches Bierfuizl und Bierglas. Früher gab es sogar einen Prosper-Brunnen auf dem Schrannenplatz und die Gaststätte „St. Prosper“ in Klettham.

Auch heute findet man noch Spuren des Stadtpatrons in der Innenstadt. So befindet sich am ehemaligen Leibold-Haus am Schrannenplatz der Kopf einer Heiligenfigur am Giebel, die St. Prosper darstellen soll. Zwei große Statuen zeigen den Erdinger Schutzpatron als römischen Legionär: Als imposante Marmorstatue in der Stadtpfarrkirche am Kriegerdenkmal und als Bronze-Skulptur von Rudolf L. Reiter aus dem Jahr 2000 an der Münchener Straße im Bräuhausviertel wirkt der Heilige sehr martialisch.

Ob St. Prosper tatsächlich als Soldat im Einsatz war, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich soll die kriegerische Haltung eher symbolisch für einen Soldaten Christi, also einen Kämpfer für den Glauben, dienen, mutmaßt Doris Bauer.

Wie es auch sei: Die Erdinger haben ihren Schutzpatron ins Herz geschlossen – ganz besonders zur Starkbierzeit.