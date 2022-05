„Kein strafbares Verhalten“

Juristisch sind der Kreisjugendring Erding (KJR) und sein Geschäftsführer Reinhold Egger entlastet: Die Staatsanwaltschaft Landshut hat ihre Ermittlungen wegen der Zweckentfremdung öffentlicher Gelder eingestellt.

Erding - Die Behörde sieht kein strafbares Verhalten. Darüber berichtete zuerst die SZ. Es habe weder eine persönliche Bereicherung gegeben, noch sei ein Vermögensschaden entstanden, teilt Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Ecker unserer Zeitung mit.



Wie berichtet, hat der KJR Gelder, die der Landkreis unter anderem für Jugendfreizeiten bereitgestellt hat, für andere KJR-Aufgaben, darunter Geschäftsstelle und Personalkosten verwendet. Teils sollen davon auch Mitarbeiterveranstaltungen finanziert worden sein. Korrekterweise hätte der KJR die Gelder entweder zurückzahlen oder in die jeweiligen Rücklagen buchen müssen.



Aufgefallen waren die Umleitungen von Landkreisgeldern bei einer Überprüfung durch das Kreisrevisionsamt. Das hatte im Februar 2021 selbst eine Sonderprüfung beantragt – und fand heraus, dass über einen Zeitraum von über zehn Jahren über 90 000 Euro falsch verbucht und damit zweckentfremdet worden waren.



Der Landkreis schaltete die Regierung von Oberbayern ein, die die Notwendigkeit der Rückforderung bestätigte. Die Gremien des Kreistags beschlossen auf Rat mehrerer Juristen, den Fall der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorzulegen. Die zuständige Abteilungsleiterin Nadia Fusarri betont: „Wir haben explizit nicht Strafanzeige erstattet. Uns ging es darum, uns rechtskonform zu verhalten und nicht Strafvereitelung zu begehen.“



Das Gesuch ging am 17. Juli vergangenen Jahres bei der Landshuter Staatsanwaltschaft ein, berichtet deren Sprecher, am 2. August leitete diese ein Ermittlungsverfahren ein. Geprüft wurden nicht die vollen 90 000 Euro, sondern nur 44 500 Euro, der Betrag, der in der Verantwortung Eggers als Geschäftsführer lag.



Oberstaatsanwalt Ecker berichtet, dass man das Verfahren eingestellt habe, „da sich durch die durchgeführten Ermittlungen ein strafbares Verhalten des Beschuldigten in keinen rechtlichen Gesichtspunkten ergeben hat“. Es habe sich niemand bereichert, es sei auch kein Vermögensschaden entstanden. Ersteres war nie zur Debatte gestanden. Keinen Schaden erkennt die Staatsanwaltschaft, weil die Steuergelder im KJR verblieben sind, aber eben anderweitig eingesetzt worden sind.



Aufgekommen war die Zweckentfremdung in einem politischen Streit um die Finanzierung des KJR durch den Landkreis. In einem ersten Schritt beschloss der Kreisausschuss im Juni 2021, die Zuschüsse für Jugendfreizeiten wieder selbst auszuzahlen – nach erfolgter fachlicher Prüfung und Empfehlung des Kreisjugendrings.



Wie mehrfach berichtet, sollte auch der KJR an dem coronabedingten Sparkurs des Landkreises beteiligt werden. Es ging um 21 000 Euro, die jedoch von der Sparkasse Erding-Dorfen in Form einer Spende aufgefangen wurden.



Die AfD versuchte, aus dem Streit politisch Kapital zu schlagen. Ohne die Ermittlungen abzuwarten, drängte sie Egger zum Rückzug. Der ging darauf aber nicht ein. Nun ist er juristisch rehabilitiert.



Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings, erklärt: „Es freut mich, dass die Vorwürfe nun final geklärt werden konnten und sich der KJR in Zukunft auf seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen konzentrieren kann.“ Egger genieße sein „vollstes Vertrauen“. Nun könne ein Schlussstrich gezogen werden.



Das Verfahren dürfte auch im Landratsamt die Alarmglocken klingeln lassen haben. Denn dass öffentliche Gelder vom KJR umgebucht worden waren, war in zehn Jahren niemandem aufgefallen. Diese Praxis hatte Egger gewissermaßen geerbt. Einig sind sich beide Parteien nach wie vor nicht. Seit Monaten wird um einen neuen Grundlagenvertrag gerungen.



Dennoch wird der KJR das Geld erstatten müssen – und zwar wohl die vollen 90 000 Euro. Laut Fusarri erlaubt die Regierung so gut wie keinen Ermessensspielraum. Den hätte es allenfalls gegeben, wenn das Geld für andere Jugendaktivitäten oder zur Förderung der Mitgliedsvereine verwendet worden wäre.

