Stadt investiert 880 000 Euro in die Jugend

Erding–Über 2400 Euro gibt die Stadt Erding für die Jugend, für Spielplätze und Nachwuchsförderung in den Vereinen aus – jeden Tag. Im Jahr sind das mehr als 880 000 Euro. Diese Rechnung machte Hubert Sandtner, Jugendreferent des Stadtrats, beim CSU-Frühschoppen im Wirtshaus Kreuzeder auf.

Die beiden Jugendzentren würden 2020 knapp eine halbe Million Euro bekommen – unter anderem für Personal, Veranstaltungen und den Betrieb des Sonic an der Dorfener Straße und des Jugendtreffs am Pretzener Weg. 1366 Euro seien das am Tag, sagte Sandtner.

Für den Unterhalt von Spielplätzen gewährt der Stadtrat knapp 351 000 Euro, pro Tag also 960 Euro. Für Neubauten und den Austausch alter und defekter Spielgeräte stehen knapp 75 000 zur Verfügung. Das Spielefest in den Sommerferien schlage mit 24 000 Euro zu Buche. Für die Förderung von Jugendlichen in Vereinen sowie für die Grundschulkinder-Betreuung in den Sommerferien seien 9000 Euro reserviert. Insgesamt vertrat Sandtner die Auffassung, dass die Stadt neben den sechs Grund- und zwei Mittelschulen sehr viel für Kinder und Jugendliche leiste.

Fliegerhorst die letzte große Fläche für die Wirtschaft?

Erfreut zeigte sich Sandtner, dass sich die Generalsanierung der Mittelschule am Lodererplatz mit einem Gesamtaufwand von über 20 Millionen Euro nun auf der Zielgeraden befinde. Heuer habe man 2,85 Millionen Euro investiert, 2020 stehen weitere 7,4 Millionen Euro an. Und für den Gerd-Vogt-Sportpark investiere man bis 2022 rund zwölf Millionen Euro, allein 2020 seien fünf Millionen Euro veranschlagt.

Auch die Debatte um Gewerbeflächen keimte am CSU-Stammtisch auf. Sandtner erklärte zum Technologiepark in Erding-West: „Es steht fest: Logistik wird es dort nicht geben.“ In Erding dürfe nicht nur Wohnbebauung stattfinden. Pendlern müsse man alternative wohnortnahe Arbeitsplätze ermöglichen, so der Stadtrat. Er zitierte aus einem Gutachten von 2017, demzufolge es in Erding keine größeren Gewerbeflächen mehr gebe. Große Hoffnungen setzt Sandtner deshalb auf die Konversion des Fliegerhorsts. Auch dort sei Gewerbe vorgesehen. „Ich bin sicher, dass wird vorerst die letzte große Flächenentnahme für die Wirtschaft sein“, so der Schreinermeister.

Christkindlmarkt: „Den Ball flach halten“

„Den Ball flach halten.“ Diese Empfehlung gab Sandtner für Christkindlmarkt und Eiszeit auf dem Schrannenplatz und Kleinen Platz. „Danach werden sich alle zusammensetzen und Bilanz ziehen“, kündigte er an. Dann werde man sehen, „was wir noch optimieren können“.

Die Eisbahn aus Kunststoff nahm Sandtner explizit in Schutz. „Bei den derzeitigen Temperaturen ist die Eisbereitung nicht mehr vermittelbar.“ Hätte man nichts gemacht, „bin ich überzeugt, wären wir wegen des Energieverbrauchs scharf kritisiert worden“. Zuvor gab es Kritik seitens der Bayernpartei und AfD, die OB Max Gotz deutlich zurückwies.

Hans Moritz