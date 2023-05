Parkgebühren um bis zu 200 Prozent rauf

Von: Hans Moritz

Teilen

Autos runter, Preise rauf – die Stadt dreht an der Gebührenschraube für ihre Tiefgarage am Alois-Schießl-Platz. Sie dient Besuchern des Landratsamtes (l.) und der Sparkassen-Hauptverwaltung (r.) sowie der Stadthalle (dahinter). © Hans Moritz

Wer jahrelang nichts tut, muss irgendwann richtig hinlangen. So verhält es sich bei verpassten ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen oder kleinen Renovierungen. Es trifft aber auch auf Gebühren zu.

Erding - Die Stadt Erding hat die für ihre Tiefgarage am Alois-Schießl-Platz zuletzt zum 1. Januar 2009 angepasst. Das ist über 14 Jahre her. Nun zwingen ein klammes Stadtsäckel, die Inflation, gestiegene Unterhaltskosten, Sanierungen und höhere Anforderungen an den Brandschutz die Stadt, an der Gebührenschraube zu drehen – und das teils kräftig. Am 1. Juli dieses Jahres schlägt der Preishammer zu.



Besonders deutlich bekommen das Kurzparker zu spüren. Maximal drei Stunden kosten dann je drei Euro – so viel wie die teuersten, weil zentrumsnächsten Stellflächen im Kern der Altstadt, wo man aber nur längstens eine Stunde stehen darf. Jede danach weitere angefangene Stunde schlägt mit 1,50 Euro zu Buche. Das entspricht einer Teuerung von 200 Prozent in den ersten und 50 Prozent in den Folgestunden.



24-Stunden-Dauerparker – unter anderem Anwohner – im zweiten Untergeschoss zahlen dann statt 40 70 Euro, eine Anhebung um 75 Prozent. Und Tagesparker im ersten Untergeschoss, insbesondere Beschäftigte, zahlen im Monat 60 Euro (+ 50 %). Motorräder kosten monatlich 25 Euro (+ 67 %).



Der Preis des Veranstaltungstickets für die Stadthalle – von 18.30 bis 6.30 Uhr des Folgetags – kostet dann vier Euro, 60 Prozent mehr als heute. Jede weitere Stunde werden 1,50 Euro (+ 50 %) angerechnet. Kongresskarten für mehrtägige Veranstaltungen werden mit 6 Euro (+ 100 %) berechnet. Wer sein Parkticket verliert, ist mit 20 Euro dabei, doppelt so viel wie bisher. Genauso hoch fällt die Tageshöchstgebühr aus. Insgesamt geht man im Rathaus von Mehreinnahmen von etwa 70 000 Euro aus. „Die Garage bleibt trotzdem ein Zuschussgeschäft“, meinte OB Max Gotz (CSU).



Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) sah grundsätzlich Sinn in der Erhöhung, hinterfragte aber die Preissprünge kritisch. Seine Sorge: „Darunter könnte der Einzelhandel leiden“, so der Wirtschaftsreferent. Gotz indes hielt einen Euro pro Stunde für Kurzparker für angemessen. CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen gab ebenfalls zu, dass die „Anpassung drastisch“ sei. Das liege aber vor allem daran, dass jahrelang nicht erhöht worden sei. Diese Politik sollte man grundsätzlich überdenken.



Dass die Tiefgarage teurer werden würde, hatte sich bereits in den Haushaltsberatungen im Dezember angedeutet. Bekanntlich war um Sparmaßnahmen intensiv gerungen worden. Dabei war auch die Tiefgarage mit ihren bis dato recht günstigen Preisen in den Fokus geraten.



Übrigens: Wer billig parken möchte, steuert den Großparkplatz am Mühlgraben an. Am Volksfestplatz ist es gänzlich kostenlos. ham