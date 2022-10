Ein Sammelpunkt für Kultur

Von: Hans Moritz

Das besondere Flair der Stadtbücherei genossen bei der Jubiläumsfeier die zahlreichen Besucher. Hier lobt der Direktor des St. Michaelsbund, Stefan Eß (l.), in seinem Grußwort die Stadtbücherei Erding „als nachhaltige und soziale Bildungseinrichtung, die für alle Menschen da ist“. © Vroni Vogel

20 Jahre Stadtbücherei am Aeferleinweg - dieses Jubiläum wurde am Wochenende groß gefeiert.

Erding - „Ich gratuliere diesem Haus zu seinem wunderbaren Jubiläum“, sagte Erdings Oberbürgermeister Max Gotz beim Festakt, mit dem 20 Jahre Stadtbücherei am Aeferleinweg gefeiert wurden. Am Nachmittag gab es zudem einen Tag der offenen Tür mit attraktivem Rahmenprogramm.

Gotz rief mit Blick auf die früheren Standortdiskussionen „das Ringen um dieses Haus“ in Erinnerung. Dank „vernünftiger Beschlüsse“ stehe die Bücherei seit 20 Jahren „mitten in der Stadt“ und sei dort verwurzelt. Davor war die Bücherei in Räumlichkeiten bei der Stadthalle untergebracht. Der OB dankte seinem Amtsvorgänger Karl-Heinz Bauernfeind für „die wichtige Weichenstellung“ zum eigenen Gebäude im Zentrum und lobte Büchereileiterin Ingrid Müller-Heß mit ihrem Team. Alle seien „mit Leidenschaft und Ideenkraft“ tätig.



Müller-Heß leitet seit 1999 die Bücherei und belebt sie mit zahlreichen Projekten. „Das Haus in grandioser Architektur“ sei ein wichtiger Ort für Kulturschaffende und „das künstlerische Leben in dieser Stadt“. Auch glücke der Stadtbücherei mit ihrem Angebot „die Balance zwischen neuen Medien und dem Buch“.



Gotz ging auf die „Verbundenheit“ mit den Grund- und Mittelschulen ein. Man merke bei den Kindern, „mit welcher Neugier und Faszination sie Bücher in Händen halten“. Die Ausleihzahlen seien „enorm“.



In ihrer Rede bilanzierte Müller-Heß, dass in den 20 Jahren über 1100 Lesungen stattgefunden hätten. Mit den örtlichen Schulen bestehe eine „gute und enge Zusammenarbeit“ zur Leseförderung. Dreimal sei die Erdinger Stadtbücherei mit dem Gütesiegel „Bibliothek, Partner der Schulen“ ausgezeichnet worden.



Die Bücherleiterin bedankte sich bei den Ehrengästen für die „vielfältige Unterstützung in all den Jahren“, darunter Vertreter aus Kommunalpolitik und Verwaltung, ihre Vorgängerin Sieglinde von den Stemmen sowie alle Kolleginnen.



Während der 20 Jahre hätten kleine und große Leserinnen und Leser die Stadtbücherei in Hunderten von Führungen kennengelernt. Zusammen mit der Landkreisbibliothek im Anne-Frank-Gymnasium sei ein gemeinsamer Katalog geschaffen worden. „Sucht jemand ein bestimmtes Buch, kann er mit einem Klick beide Kataloge durchsuchen“, erläuterte Müller-Heß.



Ein „großer Wurf“ sei 2013 die Einführung der elektronischen Medien gewesen. Die Stadtbücherei habe zu den Gründungsmitgliedern von LEO-Süd gehört, einem Verbund von mittlerweile über 100 Büchereien, federführend betreut vom St. Michaelsbund. Drei Jahre später sei die Stadtteilbücherei Klettham dazu gekommen.



Bibliotheken seien für alle da und „bieten Menschen Raum, denen es zuhause an Platz, Konzentration oder der nötigen Ruhe zum Recherchieren, Lesen und Lernen mangelt“.



Der betreuende Fachverband ist der St. Michaelsbund. Dessen Direktor Stefan Eß würdigte die Stadtbücherei als „Bildungseinrichtung“, die sich der „Bildungsgerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ verpflichtet sehe. Zum Jubiläum brachte Eß zweimal je 5000 Euro für die Stadtbücherei mit – eine Zuwendung der Erzdiözese München-Freising und einen Staatszuschuss.



Für feinsinnige Musik sorgte Harfenistin Barbara Pöschl-Edrich. Kulturpreisträgerin Beate Welsch las humorvolle und erhellende Texte. Welsch ist der Stadtbücherei seit 30 Jahren als Puppenspielerin verbunden.



Beim Tag der offenen Tür wurden ein Bücherflohmarkt, Kinderschminken, ein Harfenkonzert mit Pöschl-Edrich, ein Gitarrenkonzert mit Konrad Huber, Kurzgeschichten mit Walter Müller sowie ein Bilderbuchkino mit Stadtchef Gotz und Silke Hörold-Ries vom Büchereiteam angeboten. Das Mütterzentrum Erding sorgte für den Kuchenverkauf. vev