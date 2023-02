Erding: Stadtbusse im Moosgeister-Stau

Von: Gabi Zierz

Teilen

Da kracht’s und raucht’s: Mit lautem Getöse zogen die Erdinger Moosgeister gestern Nachmittag ihre Runden. Das ließen sich mehr als 1000 Faschingsfans nicht entgehen, fotografierten fleißig und folgten dem Zug. © Guenter Herkner

Das hätte gefährlich werden können: Mehr als 1000 Faschingsfans feierten am Dienstagnachmittag beim Moosgeistertreiben in der Erdinger Innenstadt. Und Autos und Busse fuhren durch.

Erding – Es hätte ein rundum gelungener Faschingsausklang werden können, aber es gab Grund zum Ärger. Mit dem traditionellen Moosgeistertreiben am Dienstagnachmittag ist in Erding die närrische Zeit zu Ende gegangen. Bei Kaiserwetter tummelten sich mehr als 1000 Narren – mehr oder weniger verkleidet – auf dem Kleinen Platz, dem Schrannenplatz und der Langen Zeile. Allerdings war zur Verwunderung aller keine der Straßen für Autos und Busse gesperrt – zumindest nicht bis kurz vor 16 Uhr. Dann schritt die Polizei ein und sorgte dafür, dass die Faschingsfans ungestört feiern konnten.

Schausteller Paul Diebold hatte mit dem Veranstaltungsverein ein buntes Programm zusammengestellt – mit Musik, Kasperltheater, Kinderkarussell, Süßwarenstand, Imbissbude und Schankwagen. Auch auf dem Kleinen Platz herrschte Hochbetrieb an den Ausschankstellen und in den Lokalen, die geöffnet hatten. Nur ein Burger-Laden hatte sich entschieden, an seinem Ruhetag festzuhalten.

Dicht bevölkert war der Schrannenplatz bei Kaiserwetter. Beim Umzug der Moosgeister gab es kaum ein Durchkommen. © Herkner Guenter

Nach der herrlichen Wetterprognose war absehbar, dass das Moosgeistertreiben die Massen anziehen würde. Warum die Innenstadt – so wie in der Vergangenheit üblich – nicht schon ab Mittag für den Verkehr gesperrt worden war, konnten viele Passanten nicht verstehen. Die Geschäfte ringsherum jedenfalls hatten geschlossen. Die Polizei war durch mehrere Anrufer über die gefährliche Lage informiert worden, nachdem sich zahlreiche Autos und auch Stadtbusse durch die Menschenmenge – darunter viele Familien mit Kindern – schoben.

Nicht gesperrt war die Innenstadt für den Verkehr: So drängelten sich Autos und auch Stadtbusse durch die Menge – gefährlich. © Herkner Guenter

Drei Jahre war das Moosgeistertreiben pandemiebedingt ausgefallen, heuer zogen die schauerlichen Gestalten mit ihren furchteinflößenden Masken und lautem Getöse wieder durch Erding. Sie trieben das Böse mit Trommeln, Ratschn und Rauch aus der Stadt, damit der Frühling einziehen kann.

Seit den 1980er Jahren sind die Moosgeister aus dem Erdinger Fasching nicht mehr wegzudenken. Der ehemalige Stadtapotheker Walter Schweinberger hatte die Brauchtumsgruppe gegründet und war bis zu seinem Tod 2015 als Unterster Moosgeist auch ihr Oberhaupt.

Ein Hingucker war dieses Frauen-Quartett, das als Tintenfische verkleidet war. Dazu trugen sie gehäckelte Kopfbedeckungen in Grün und Blau. Es gab viele Masken: Clowns, Piraten, Hexen, Ninja-Kämpfer und auch Kühe. Sogar Darth Vader und Yoda wurden gesichtet. © Herkner Guenter

Auch die Narrhalla ließ sich das bunte Treiben nicht entgehen und feierte anschließend Kehraus im Münchner Hof. Fast 40 Auftritte hatte die Faschingsgesellschaft mit ihrem Prinzenpaar Melanie I. und Hannes I. und allen Aktiven seit Anfang Januar bewältigt. Anstrengend, aber schön: „Es war eine tolle Zeit, die wir nie vergessen werden“, sagte Prinz Hannes Dornauer. Die Kondition ging ihm nicht aus, und zugenommen hat er – im Gegensatz zu manchem Vorgänger im Amt – auch nicht. Eher ein paar Kilos verloren. Dornauer kickt nämlich beim FC Langengeisling in der Bezirksliga und war zuletzt viermal die Woche im Training.

Auch seine Prinzessin Melanie Adam hat den Fasching gut überstanden. Ihr Geheimrezept: „Ich habe immer das Gleiche getrunken: Aperol Sprizz und Wasser.“ Jetzt freuen sich die beiden, die auch privat ein Paar sind, auf ein entspanntes Wellnesswochenende nur zu zweit.

Bei all dem Faschingstreiben wurden die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien nicht vergessen. Schon bei der Narrenschranne am Sonntag waren am Döner- und Glühwein-Stand von Mesut Karadeniz mehr als 2000 Euro an Spenden eingegangen. Auch gestern wurde gesammelt.