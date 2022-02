Im Stadtpark Erding auf Walter von Graingers Spuren

Von: Gerda Gebel

Quer durch den Stadtpark von der Mädchenrealschule Heilig Blut bis zur Parkstraße in Altenerding führt der Von-Grainger-Weg. © Peter Gebel

Walter von Grainger war 1822 der Begründer des Erdinger Stadtparks. Er hat vor 200 Jahren den Grundstein für die grüne Lunge Erdings gelegt - zunächst als Schlossgarten um Heilig Blut angelegt.

Erding – Der Von-Grainger-Weg ist eine schöne Route für Spaziergänger durch die Stadt Erding. Er führt von der Mädchenrealschule Heilig Blut durch den Stadtpark bis zur Parkstraße in Altenerding. Benannt wurde der Weg nach dem Freiherrn Walter von Grainger (1798 – 1875), der als Begründer des heutigen Stadtparks gilt.

Der gelernte Offizier irischer Abstammung wäre allerdings höchst erstaunt, wenn er die heutige intensive Nutzung des Stadtparks durch die Bevölkerung erleben würde, denn zur damaligen Zeit war der Zugang zum Schlosspark nur einer exklusiven Besuchergruppe erlaubt.

Freiherr Walter von Grainger ließ sich nach den Napoleonischen Kriegen im Königreich Bayern nieder und lernte in Erding Franziska von Widnmann, die Tochter des Landrichters von Widnmann, kennen. Zur Hochzeit brachte die erst 17-jährige Franziska als ansehnliche Mitgift das Anwesen Heilig Blut mit in die Ehe, wo das Ehepaar auch wohnte.

Die Baronin Grainger als frühere Hofdame und Erzieherin der königlichen Prinzessinnen am Hof von Ludwig I. hatte gute Verbindungen zum Hof, die Familie ihres Mannes hatte Verbindungen zum Ausland. Deshalb traf sich bei Familie von Grainger oft eine „interessante, feingebildete, auch internationale Gesellschaft“. Im Schlossgarten feierten die von Graingers ein rauschendes Fest zu ihrer goldenen Hochzeit. Die Ehe blieb kinderlos.

Der Von-Grainger-Weg durch den Stadtpark ist nach dessen Begründer Freiherr Walter von Grainger und seiner Gattin Franziska benannt © Gebel

Nach dem Tod ihres Ehemannes bestimmte die Baronin, dass auf Schloss Heilig Blut eine Arbeitsschule für Mädchen eingerichtet werden sollte. Sie verkaufte ihren Besitz an die Stadt Erding, die ihn wiederum an die Armen Schulschwestern Unserer Lieben Frau weiterverkaufte. Die von den Schwestern eröffnete Handarbeits- und Haushaltungsschule bildete den Grundstock zur heutigen Mädchenrealschule, deren Träger seit 1971 die Erzdiözese München-Freising ist.

Freiherr von Grainger legte 1822 den „Hain bei Heilig Blut“ (wie er damals genannt wurde) als klassischen Park im englischen Stil an – mit großzügigen Wiesenflächen und Gehölzbereichen. Nach seinem Tod wurde der Schlossgarten 1875 an die Heiliggeist-Stiftung verkauft, in den Folgejahren weiter ausgebaut und tagsüber für die Erdinger geöffnet. Nachts und an Feiertagen wurden die Tore allerdings geschlossen, die beiden Steinstelen als Teil der alten Pforte sind noch beim Heiliggeist-Stift zu sehen.

Erst nach dem Tod von Franziska von Grainger im Jahr 1888 wurde der Schlossgarten in Stadtpark umbenannt und völlig für Besucher geöffnet. Während der Nazi-Diktatur war die Errichtung eines gigantischen Mahnmals auf der Wiese neben dem Tiergehege geplant worden, wie der Historiker Giulio Salvati in einer Dokumentation berichtet. Der Bau wurde bei Kriegsende von den Amerikanern verhindert.

Zuletzt konnte der Stadtpark durch den Kauf des Mayr-Wirt-Geländes erweitert werden. Dazu erfolgte in den Jahren 2012 bis 2013 und 2018 bis 2019 eine umfassende Umgestaltung des Areals, zu der auch der Bau eines zweiten großen Kinderspielplatzes gehörte.

Der ehemalige Schlosspark gilt heute als grüne Lunge Erdings und hat sich zu einem wertvollen Naherholungsgebiet für alle Bürger entwickelt. Den Grundstein dazu legten vor 200 Jahren Franziska und Walter Freiherr von Grainger, an den noch heute ein Denkmal nahe der Mädchenrealschule Heilig Blut erinnert.

Informationen zum Stadtpark findet man in der Broschüre der Stadt Erding hier sowie im historischen Stadtarchiv Erding, Kontakt: Markus Hiermer, Tel. (0 81 22) 4 08-203.