FW lüften das Geheimnis der CSU-Klatsche

Von: Hans Moritz

Der Vorstand der Freien Wähler Erding (v. l.): Arisim Maxera, Bernhard Lorenz, Peter Badmann, Svetlana Kulesa, Raphael Bablick, Benedigt Hoigt, Monika Schmidt, 3. Landrat Rainer Mehringer, MdL Benno Zierer und Willi Hahn. © Hans Moritz

Mit einem weitgehend im Amt bestätigten Vorstand gehen die Freien Wähler (FW) Erding in die kommenden zwei Jahre.

Erding - Nicht mehr zur Wahl stellten sich nur die Beisitzer Dominik Klatte und Horst Belling.



Vorsitzender Benedikt Hoigt berichtete in der Jahreshauptversammlung in der TSV-Vereinsgaststätte, dass das Parteileben aufgrund Corona weitgehend ruhen musste. Er vermeldete die FW-Teilnahme am Ramadama der Stadt und eine 1000-Euro-Spende an die Tafel.



FW-Fraktionschef Hans Fehlberger berichtete aus dem Stadtrat und schilderte seine Sicht, wie es zu der turbulenten konstituierenden Stadtratssitzung im Mai 2020 gekommen war, bei der eine All-Parteien-Koalition bekanntlich die CSU kräftig rasiert hatte. „Der damalige Zweite Bürgermeister Ludwig Kirmair von der CSU kam ein paar Tage vor der Sitzung zu mir, um sich zu erkundigen, ob die FW Vize-Bürgermeisterkandidaten benennen werde.“ Er habe Kirmair geantwortet, dass es wohl eine Mehrheit für Petra Bauernfeind als Stellvertreterin geben werde. Auch die Frage, ob es eine Mehrheit für den Dritten Bürgermeister gebe, habe er bejaht. Bekanntlich wurde Harry Seeholzer von Erding Jetzt gewählt. Fehlberger betonte aber auch, dass man die sechs CSU-Referenten mitgetragen habe.



Die FW-Fraktion bezeichnete er als sehr erfahren – mit Kollegen, die in ihre fünfte und sechste Wahlperiode gegangen seien – Jürgen Beil und Josef Hochholzer. Mit Bauernfeind als OB-Vertreterin und Rainer Mehringer als Dritter Landrat seien die FW sehr gut aufgestellt. Insgesamt sprach Fehlberger von einem (wieder) „guten bis sehr guten Miteinander“ im Stadtrat. „Wir stehen alle in einem regen Austausch.“



Fehlberger erneuerte die FW-Forderung, mehr Flächen für kleineres Gewerbe bereitzustellen. Leider habe man damit in Erding-West keinen Erfolg gehabt. „Mit der Folge, dass etliche Betriebe ins Erdinger Umland abgewandert sind“, bedauerte Fehlberger. Es wäre besser gewesen, die Stadt hätte die 22-Hektar-Fläche erworben und überplant – und eben nicht ein Investor.



Auch bedauerte der Fraktionssprecher, dass es beim Mayr-Wirt-Areal nicht weitergehe. Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Belebung der Innnenstadt. Erneut forderte er ein Parkhaus im Bereich des Alten Bauhofs. „Mobilität wird es immer geben, ein Parkhaus würde Erding stärken.“



Kritik übte Fehlberger an den Hochwasserschutz-Plänen des Wasserwirtschaftsamtes. „Der Kosten-Schutz-Faktor ist zu gering.“ Einerseits würden hohe Mauern gebaut, andererseits drohe bei der Ardeo-Brücke im Falle einer Flut deren Verklausung. Dann würden auch Mauern nicht mehr helfen,



Finanziell stehen die FW gut da. Im Herbst 2021 hat der Kassenstand laut Kassier Bernhard Lorenz knapp 8000 Euro betragen. Seither wurden gut 3000 Euro ausgegeben, aber 5500 Euro eingenommen. Nun verfüge man über knapp 10 500 Euro.



Hoigt befand, dass die Pandemie die Gesellschaft stark verändert habe. Vor allem Vereine täten sich noch schwerer, Funktionäre zu finden. Sorgen machte er sich über den Wohnungsbau – wegen der explosionsartig steigenden Preise. Und die Inflation bedrohe immer mehr Bürger und Unternehmen – „auch hier in Erding“. Berichte gaben auch Mehringer und MdL Benno Zierer ab.

Der FW-Ortsvorstand:



Vorsitzender: Benedikt Hoigt.



2. Vorsitzende: Monika Schmidt



Kassier: Bernhard Lorenz



Schriftführer: Peter Badmann



Beisitzer: Raphael Bablick, Alois Huber, Svetlana Kulesa und Arisim Maxera. Revisoren: Philipp Mittermaier und Willi Hahn.

