Eine Wiese nur für Hunde?

Von: Hans Moritz

Vorbild Pasing: Hier gibt es eine Wiese, auf der sich Hunde austoben können. © Marcus Schlaf

Thomas Schreder ist bekennender Hundeliebhaber. Im Stadtrat erkundigte er sich, ob man in Erding angesichts steigender Zahlen an Vierbeinern nicht eine Hundewiese ausweisen könne, etwa nördlich des Volksfestplatzes in den Geislinger Ängern,

Erding - Dort seien schon jetzt viele Bürger mit ihren Hunden unterwegs. Mit einer eigenen Hundewiese, so der CSU-Stadtrat weiter, könnten andere landwirtschaftlich genutzte Flächen vor Verunreinigung geschützt werden.



OB Max Gotz (CSU) berichtet, dass er in der Tat bereits einen Termin mit einer Initiative diesbezüglich gehabt habe. „Ich habe Hoffnung, eine geeignete Wiese zu finden.“ Auch er schaut dabei in Richtung Geislinger Änger.



Auf der anderen Seite könne er den Ärger der Landwirte über die Verkotung nachvollziehen. Sie stelle vor allem für Kälber eine erhebliche Gefahr dar.



Weiter berichtete er, dass Landwirte in den Ängern eine Pacht gekündigt hätten, weil der Kot zu viel geworden sei.



Die Stadt nimmt pro Jahr etwa 40 000 Euro an Hundesteuer ein. Der erste Hund kostet 35 Euro, der zwei 50 und der dritte 70. ham