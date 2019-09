Nur Kontrollen bremsen Raser aus

Die Erdinger Kommunalpolitik ist aus der Sommerpause zurück. Unser Blick auf die Woche mit einem neuen Tempolimit, einer bekannten OB-Kandidaten und einem etwas kindisch wirkenden Grünen-Stadtrat.

An der Innenstadt und dem durch sie fließenden Verkehr hat die Kommunalpolitik einen Narren gefressen. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht über eine weitere Verkehrsberuhigung oder gar eine Fußgängerzone debattiert wird – meist folgenlos.

Das jetzt eingeführte Tempo 20 taugt nicht einmal als Kompromiss, um endlich die für Stadtratsmehrheit, Geschäftsleute und Anwohner unmöglichen Pläne einer Fußgängerzone endgültig zu beerdigen. Die meiste Zeit kann man in der Altstadt ohnehin nicht mehr als 20/30 km/h fahren. Und die (wenigen) notorischen Raser zu später Stunde vermögen neue Schilder nicht auszubremsen. Wer ihnen ins Lenkrad greifen möchte, muss zum Messgerät greifen – regelmäßig. Der Handlungsbedarf beim Verkehr ist geringer, als es die Endlos-Debatten vermuten lassen.

Ein Grüner Neinsager

Die Grünen umweht der Ruf der kompromisslosen Alles- oder Nichts-Partei. In Erding wird sie von Günter Kuhn verkörpert. Im Stadtentwicklungsausschuss forderte er einmal mehr die Einführung einer Altstadt-Fußgängerzone. Das ist politisch legitim. Wo er aber gewaltig übers Ziel hinausgeschossen ist, ist die Debatte über die Barrierefreiheit der Innenstadt. Er stimmte doch tatsächlich (als Einziger) gegen die Maßnahmen. Und warum? Nur weil er mit seiner Forderung nichts durchdrang, eine verbindliche Prioritätenliste aufzustellen. Dieses Verhalten erinnert an das eines dreijährigen Kindes, das seinen neuen Spielzeugbagger an die Wand schmeißt, nur weil ihm Mama keinen Lolli gibt.

Kuhns kategorisches Nein dürfte den Grünen noch auf die Füße fallen. Denn die CSU wird im Kommunalwahlkampf keine Gelegenheit auslassen, ihn als Gegner des Konzepts und damit der Barrierefreiheit vorzuführen. Das ist zwar polemisch, aber auch nicht ganz falsch.

Kompromisslose Entscheidung bei den Freien Wählern

Erding hat seinen zweiten Spitzenkandidaten für die OB-Wahl. Für die Freien Wähler wird ein zweites Mal Petra Bauernfeind ins Rennen gehen. Dies ist alles andere als verwunderlich, denn eine personelle Alternative haben die FW in der Kreisstadt nicht. Bauernfeind mag mitunter ein wenig spröde wirken, ihre kommunales Engagement ist aber enorm.

Rainer Mehringer hat seine Chancen bei der Landratswahl gesehen. Die hat ihm die eigene Partei genommen – mit Hans Schreiner als Gemeinschaftsbewerber mit Grünen und SPD. Mehringer fühlt sich nach wie vor hintergangen – und ist entsprechend sauer.

Bauernfeind allein wird den felsenfest im Sattel sitzenden Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) gewiss nicht in eine Stichwahl zwingen. Dazu bräuchte es weitere OB-Kandidaten. Erding Jetzt hat signalisiert, einen aufzustellen. Dem Vernehmen nach ist es aber einer, der noch nicht mal über Stadtrats-Erfahrung verfügt – keine optimalen Startbedingungen.

Die Grünen halten sich noch bedeckt. Ebenso die SPD. Bei der muss jetzt einmal mehr Horst Schmidt als Vorsitzender in die Bresche springen. In Erding ist die personell ausgezehrte Sozialdemokratie schon viel länger in der Existenzkrise als Landes- und Bundespartei.