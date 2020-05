Kommentar: Demokratie als Zappelphilipp

Im Stadtrat von Erding ist die CSU regelrecht abgewatscht worden. Und mit ihr verdiente und fähige Köpfe. Aus Parteiräson auf Expertise zu verzichten ist aber ziemlich dumm, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Es ist ein neuer Trend, den die konstituierenden Sitzungen zutage fördern: Verdiente Bürgermeister-Stellvertreter können nicht mehr darauf bauen, dass es belohnt wird, sechs oder mehr Jahre gute Arbeit geleistet, ihre Rathauschefs entlastet und einen guten Draht zu den Menschen und Vereinen gehalten zu haben. Mehr denn je spielen parteipolitische Erwägungen eine Rolle. Neue Mehrheiten werden unverblümt genutzt. Zu beobachten war das in diesen Tagen unter anderem in Forstern und in Walpertskirchen, wo Sebastian Klinger und Christian Büchlmann von den neuen Gremien aus ihren Ämtern gefegt wurden. Die Demokratie erweist sich zurzeit als Zappelphilipp.

Nicht immer muss das gut sein. Besonders krass lief die (Ab-)Wahl in Erding. Im Stadtrat wird sich niemand finden, der Ludwig Kirmair eine tadellose Amtsführung absprechen würde. In der Stadtpolitik war der Bildungsbürger ein Elder Statesman, eine allseits geachtete Persönlichkeit.

Das half ihm nichts, als die Koalition aus Grünen, Freien Wählern, SPD und Erding Jetzt an OB Max Gotz und der CSU ein Exempel statuieren wollten. Das nicht gerade rationale Ziel war, möglichst viele CSU-Politiker zu verhindern, um ein Zeichen gegen ihre Machtversessenheit zu setzen. Menschlich verständlich, im Ergebnis aber auch traurig – und ungerecht.

Das gilt in gleicher Weise für Willi Vogl. Keiner wäre als Feuerwehrreferent geeigneter gewesen als der Kreisbrandrat, der in vielen Katastrophenlagen einen kühlen Kopf bewahrt und immer souverän agiert hat. Auf diese Expertise pfeift die Anti-CSU-Koalition. Da ist der Gaul mit ihr durchgegangen. Es ist auch ein Affront den Erdinger Feuerwehren gegenüber.

Die Nacht der langen Messer ist für die Rathaus-CSU noch nicht vorbei. Sendet sie nicht ganz schnell ein Signal der Versöhnung, drohen ihr die nächsten Niederlagen. Denn die wichtigen und mächtigen Posten der Stellvertreter in den Aufsichtsräten etwa von Stadtwerken und Stadthalle sind noch offen. Und auch hier ist die CSU in dem für sie schlimmsten Fall nun machtlos.

In Erding ist diese Woche etwas in Rutschen geraten, was weit über die erste Sitzung hinausreicht.

ham