Kommentar: Ist das nicht alles ein bisschen viel?

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Peter Bauersachs

Städteplanerisch hat die Stadt Erding im Moment viele Bälle in der Luft. Ob das gutgeht mit der Realisierung? Unser Kommentar zum Wochenende.

14 Jahre nachdem die Stadt den Mayr-Wirt gekauft hat, beginnen jetzt erste Planungen, wie das Filetstück verwertet werden könnte. Für die Stadt ist es aber nur ein Großprojekt von vielen. Man hat den Eindruck, dass sich städteplanerisch ein regelrechter Stau gebildet hat. Und das in einer Zeit, in der finanziell die fetten Jahre erst einmal vorbei sein dürften. Hinzu kommt: Stadtplaner und Architekten sind dünn gesät.



Die To-do-Liste ist lang: Erding will zwei neue Feuerwehrhäuser bauen, das Stahl-Museum erweitern, den Mayr-Wirt überplanen. Bis der Fliegerhorst frei wird, sind es auch nur noch eineinhalb Jahre. Dann soll die Konversion beginnen, an deren Ende ein neuer Stadtteil stehen wird. Nun zieht eine weitere Aufgabe auf – ein großes Parkhaus im Bereich des alten Bauhofs.



Im Stadtrat gibt es immer wieder die Forderung nach einer Prioritätenliste. Angesichts der Vielzahl an Aufgaben ist das wohl nicht die schlechteste Idee. Sie würde auch den Stadtrat in die Pflicht nehmen, als gewählte Vertretung der Bürger festzulegen: Was kommt zuerst, was kann/muss noch warten? Dies kann nicht der Verwaltung auferlegt werden.



Das heißt für die Ratsmitglieder aber auch, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Die Feuerwehren reklamieren schon lange angemessen dimensionierte Gerätehäuser. Und einige Stadträte haben sich bezüglich des Zeitplans für die Feuerwehrhäuser riskant weit aus dem Fenster gelehnt.



Die Frage ist auch, ob der Stadtrat eine andere Diskussionskultur benötigt. Man erinnere sich nur an den Bebauungsplan für die Landgestütstraße. Was wurden da jahrelang hochtrabende Pläne rauf und runter diskutiert. Und nun? Entsteht dort eine profane Flüchtlingsunterkunft.



Eine Reaktion auf die Projektflut könnte auch sein, Aufgaben verstärkt auszulagern. Ein Beispiel wäre das Altstadt-Parkhaus.

ham