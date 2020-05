Auf der Suche nach Verbündeten

Volksfeste sind heuer tabu – wegen Corona. Und doch drehen sich in Erding gerade zwei Karussells – im Rathaus und im Landratsamt. Wichtige Posten sind zu vergeben: die der stellvertretenden Landräte und der Vize-Bürgermeister in der Kreisstadt.

Erding - Was in vielen Landgemeinden seit 1. Mai harmonisch abläuft, ist hier hart umkämpft. Wir haben analysiert, wer für eines der begehrten Ämter in Frage kommt, wer unbedingt will, und wo es Streit gibt. Offiziell sprechen will darüber natürlich noch niemand.

Für Absprachen ist nicht mehr viel Zeit

In der Stadt Erding ist für Absprachen nicht mehr viel Zeit. Die konstituierende Sitzung findet am morgigen Dienstag um 17.45 Uhr in der Stadthalle statt. Für die CSU steht fest: Als zwar gerupfte, aber weiterhin klar stärkste Fraktion (13 Sitze) steht ihr der Posten des Zweiten Bürgermeisters zu. Der Neue soll der Alte sein: Ludwig Kirmair, ein Intimus von OB Max Gotz mit ausgleichendem Wesen.

Die Fraktion muss sich neu sortieren, nachdem Jakob Mittermeier nach 48 Jahren in der Kommunalpolitik abgetreten ist. In der CSU traut man offensichtlich Janine Krzizok höhere Aufgaben zu. Der jungen, ehrgeizigen Richterin fehlt es indes noch an Ausstrahlung und Wortgewalt. Über die verfügt Burkhard Köppen, oftmals schwarzer Terrier im Rathaus – und in den sozialen Netzwerken. Wird es am Ende eine Doppelspitze?

Petra Bauernfeind will Vize-Bürgermeisterin werden

Die Freien Wähler (6 Sitze) haben sich intern schon festgelegt. Petra Bauernfeind, die Gotz in die Stichwahl gezwungen hat, will unbedingt Zweite Bürgermeisterin werden. Ihre Chancen? Völlig offen. Selbst als Dritte Bürgermeisterin kann die 50-Jährige nicht auf CSU-Stimmen hoffen. Ihre Festlegung, der politische Gegenentwurf zu Gotz zu sein, hat man dort nicht vergessen. Bauernfeind gilt für die CSU als nicht wählbar.

Für ihr (Traum-)Ziel soll die frühere Redakteurin bereit sein, den Fraktionsvorsitz zu opfern. Den soll Hans Fehlberger übernehmen.

SPD dürfte aus dem Rennen sein

Kleine Brötchen backen muss die SPD, die bisher mit Hans Schmidmayer den Dritten Bürgermeister gestellt hat. Die Fraktion ist auf drei Mitglieder geschrumpft und besteht nur aus Neulingen beziehungsweise einem Rückkehrer – Stefan Grabrucker, damals ÖDP.

Offen ist, was Erding Jetzt (5 Sitze) und die erstarkten Grünen (6) planen. Bei EDJ ist Gründer Hans Egger wieder als Fraktionssprecher im Gespräch. Fraglich ist, ob sich der überraschend erfolgreiche OB-Kandidat Thomas Schmidbauer gleich zu Beginn seiner Politkarriere zu Höherem berufen fühlt.

Schwierige Mehrheitsfindung

Die Mehrheitsfindung gilt heuer als besonders heikel – wegen der drei AfD-Stadträte. Mit den Rechten will keiner paktieren. Noch fataler wäre es, wenn einer der Vize-Bürgermeister nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit bekäme. Dann herrschten Thüringer Verhältnisse.

Ähnlich nebulös ist die Lage im Kreistag. Fest steht nur: Auch hier beansprucht die CSU als mit 25 Stimmen stärkste Gruppierung das Amt des Zweiten Landrats. Noch ist nicht entschieden, ob der bisherige Amtsinhaber Jakob Schwimmer noch einmal bereit ist. Besonders häufig hört man in der CSU zurzeit einen anderen Namen: Franz Hofstetter. Er ist sein Bürgermeister-Amt in Taufkirchen los und hätte neben seinem Bezirkstagsmandat und dem BRK-Kreisvorsitz Zeit. Er selbst äußert sich nicht, empfindet die Gedankenspiele aber auch nicht als persönliche Beleidigung. Andere schwarze Zugpferde scheiden eher aus – wegen zu hoher Beanspruchung, darunter Ex-Umweltministerin Ulrike Scharf, Erdings OB Gotz, Fraunbergs Rathauschef und Bürgermeistersprecher Hans Wiesmaier sowie Arzt Dr. Thomas Bauer. Er dürfte streitbarer Chef der Fraktion bleiben.

CSU: Mehrheit in den Ausschüssen des Kreistags ist passé

Den Christsozialen muss klar sein: Sie müssen kompromissbereiter sein. In den Zwölfer-Ausschüssen sind sie nach den Verlusten am 15. März nur noch mit fünf statt mit sechs Kreisräten vertreten. Die Mehrheit (mit Hilfe der Landratsstimme) ist nicht mehr selbstverständlich.

Am komfortabelsten wäre für die CSU eine bürgerliche Koalition – mit den Freien Wählern. Zu 25 CSU- kämen elf FW-Stimmen und in der Regel die eine der FDP. Das wäre bei 60 Sitzen eine sichere 36-Stimmen-Mehrheit. So könnte der Deal aussehen: Die CSU bekommt den Zweiten, die FW den Dritten Landrat. Auch hier wird ein Name oft genannt, und geredet hat man wohl auch schon: Georg Els. Das Bürgermeisteramt in Forstern hat er abgegeben, trotz Tätigkeit als Anwalt würde die Zeit noch für ein paar repräsentative Termine reichen.

Sollbruchstelle bei den Freien Wählern

Damit würde im FW-Lager aber eine Wunde geschlagen, die sich zur Sollbruchstelle ausweiten könnte: Die FW haben Rainer Mehringer bereits das zweite Mal düpiert. Erst wollte der umtriebige Erdinger, der den Kreisverband hochgebracht hat, selbst als Landrat kandidieren. Das tat dann bekanntlich Hans Schreiner, gemeinsam für FW, Grüne und SPD. Hernach versagte man Mehringer auch noch Platz 1 auf der Kreistagsliste, zugunsten Els’.

Aus dem Grünen-Lager hört man, man strebe nicht nach Ämtern. Dafür soll die CSU inhaltliche Zusagen machen – vor allem bei ökologischen Fragen.

Die SPD wird auch hier nicht mehr mitreden können. Die Fraktion ist von acht auf fünf Köpfe geschrumpft und hat damit für die CSU als strategischer Partner an Wert verloren. Damit dürfte Gertrud Eichinger ihr Amt als Dritte Landrätin nach dem 25. Mai los sein.