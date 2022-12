Langengeisling: Nachverdichtung gefällt nicht allen

Von: Hans Moritz

In Langengeisling rücken die Menschen dichter aufeinander - so sieht es ein neuer Bebauungsplan vor, der nun in Kraft tritt. © Soeren Stache/dpa

Neben den großen Neubaugebieten entsteht in Erding auch durch Verdichtung bestehender Siedlungen zusätzlicher Wohnraum – aktuell in Langengeisling und bald auch in Siglfing. In Bergham müssen sich Bauwillige indes noch gedulden.

Erding - Der Planungs- und Bauausschuss des Stadtrats beschloss am Dienstagabend den Bebauungsplan für das Areal rund um den Kindergarten, er tritt damit in Kraft. Hier kann nun dichter gebaut werden. Bedenken gab es nur vereinzelt, deutlich dagegen sprach sich nur ein Eigentümer in dem Gebiet an der Fehlbachstraße aus.



Die Deutsche Bahn weist auf das Projekt S-Bahn-Ringschluss hin, das durch die Bautätigkeit nicht beeinträchtigt werden dürfe. Der Bauernverband ruft in Erinnerung, dass es durch landwirtschaftliche Tätigkeit zu Lärm- und Schmutzentwicklung kommen könne, während der Ernte auch nachts und am Wochenende.



Ein Ehepaar fordert, die Verdichtungspläne nicht weiter zu verfolgen und verweist auf eine Grünfläche in der Nachbarschaft, die seinerzeit ein Kaufkriterium gewesen sei. Es gebe keine Alternativen in der Umgebung, und für Kinder wäre hier ein größerer Spielplatz wünschenswert. Zudem bemängelt das Ehepaar, dass bei einem Baufenster nicht ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück geschaffen werden könnten, sodass die Straße zugeparkt zu werden drohe. Zudem wundert man sich, dass trotz fehlenden Hochwasserschutzes nun dichter gebaut werden dürfe. Die Stadt erwidert, dass es Hochwasserschutzpläne gebe. Die anderen Bedenken verwarf der Ausschuss.



Ein weiterer Eigentümer moniert, dass er weniger umfangreich bauen dürfe als sein Bruder, obwohl beide Flächen gleich groß seien. Die Stadt begründet dies mit der schlechteren Erreichbarkeit des Grundstücks des Einwenders für die Feuerwehr.



Noch einmal verdichtet wird die Bebauung auch östlich der Dorfstraße in Siglfing im Norden der Stadt. Der Ende 2020 vorgestellte Bebauungsplan war vor einem Jahr zusätzlich ausgeweitet worden. Er sieht nun eine Bebauung in zwei Zeilen mit je drei Reihenhäusern und westlich davon Stellplätzen vor. „Das sind zwei Einheiten mehr als anfangs geplant“, erläuterte OB Max Gotz (CSU). Der Bebauungsplan geht nun ins Verfahren. Christian Famira-Parcsetich von der Stadtentwicklung erklärte, die künftige Bebauung werde sich in Höhe und Kubatur an den Nachbarn orientieren. Gotz will mehr Bäume als anfangs geplant setzen lassen, „um das Wildparken von Wohnmobilen zu verhindern“.



Auf die Bremse trat der Ausschuss hingegen bei der baulichen Entwicklung Berghams. Die vor einem Jahr erlassene Veränderungssperre für das Areal westlich der Schlossallee und südlich der Kleingartenanlage wurde bis Januar 2024 verlängert. Der Hintergrund laut Famira-Parcsetich: Die Stadt wolle verhindern, dass eine Bautätigkeit den Hochwasserschutz für den Aufhauser Graben untergräbt. Hochwasserreferent Alois Flötzinger (CSU) erklärte, dies sei absolut unerlässlich. Der Hochwasserschutz drohe sonst nicht weiterzukommen.



Hans Fehlberger (FW) wies darauf hin, dass die Sperre nicht über 2024 hinaus verlängert werden dürfe. Die Schutzpläne seien aber noch nicht so weit gediehen, als dass man von einer raschen Umsetzung ausgehen könne. „Gibt es Gespräche mit den Bauwilligen, dass man sich vielleicht arrangieren kann?“, wollte Fehlberger wissen. Das verneinte Gotz mit Hinweis auf das Baugesetz. Allerdings gehe er davon aus, „dass wir im Frühjahr das Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz beantragen werden“. Sämtliche Beschlüsse ergingen einstimmig. ham