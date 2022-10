Erding: Stadtrat lehnt 55-Meter-Wohnturm ab

Von: Hans Moritz

So stellt sich der Eigentümer des Areals die künftige Bebauung in Aufhausen vor. Im Fokus stehen Wohnungen, unter anderem in dem hohen Turm. © Stadt Erding

Wuchtige Wohnbebauung statt Gewerbe: Das kann sich ein Grundeigentümer in Aufhausen neben dem Sempt-Markt vorstellen. Seine Pläne gehen dem Stadtrat zu weit.

Aufhausen – Das Gewerbegebiet Erding-Süd in Aufhausen ist nicht gerade eine Vorzeigeadresse. Mittendrin gammelt ein alter Elektromarkt vor sich hin, neben dem Sempt-Markt mit dem Edeka gibt es eine ebenfalls in die Jahre gekommene Gewerbebebauung, in der die Mieter häufig wechseln.

Nun sorgt der Eigentümer der Flächen mit einem spektakulären architektonischen Vorschlag für Aufsehen: Zwischen Edeka und Bahngleisen kann er sich eine überaus wuchtige Bebauung vorstellen, dessen markantester Punkt ein 55 Meter hoher, 18-geschossiger Wohnturm sein soll. Gewerbe und Industrie sollen zugunsten verdichteter Wohnbebauung – die Rede ist von bis zu 300/350 Wohneinheiten – zurückgedrängt werden.

Diese Pläne gehen der Stadtverwaltung, OB Max Gotz (CSU) und dem Stadtentwicklungsausschuss (SEA) deutlich zu weit. Einig sind sie sich aber auch: Städtebaulich muss im Süden der Stadt etwas passieren, damit der Standort nicht noch stärker ins Hintertreffen gerät.

Lolita Liening vom Stadtplanungsamt trug am Dienstag die Wünsche des Eigentümers vor – eben jene dichte Wohnbebauung. 80 Prozent sollen darauf entfallen. Den eigentlichen Zweck des Areals, ein Industriegebiet, sollen seinen Vorstellungen zufolge nur noch 18 bis 20 Prozent erfüllen, inklusive Einzelhandel, Büros und Praxen.

Gotz eröffnete die Debatte mit der Frage: „Wollen wir da grundsätzlich einsteigen?“ Grundsätzlich wollen die Stadträte, aber eben nicht in dieser Dimension. Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) lehnte das 55 Meter hohe Wohnhochhaus mit 18 Etagen strikt ab. „Das wäre ja höher als der Stadtturm.“ Für sie undenkbar. Hinzu käme, dass hier dann wohl auch eine Schule und ein Kindergarten angelegt werden müssten. Zudem warnte sie wie CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen vor Interessenskollisionen durch Lieferverkehr zu den Supermärkten spätabends und frühmorgens sowie durch die ungelöste Verkehrserschließung über das Nadelöhr Pretzener Straße mit dem engen Bahnübergang.

Wunsch und Wirklichkeit: Die Skizze links zeigt die Vorstellung des Grundeigentümers im Gewerbegebiet Aufhausen. Wohnturm und Bebauung sollen links des Sempt-Markts entstehen (rechtes Bild/Mitte). Plan: Stadt ERding/Foto: Seeholzer © Hans Seeholzer

Helga Stieglmeier (Grüne) zeigte sich grundsätzlich offen für Neues. „Die Nähe zum S-Bahnhof sehe ich für Pendler als Vorteil.“ Zudem könnte hier ein Quartier der kurzen Wege (und damit Entbehrlichkeit von Autos) entstehen. „Das ist jetzt wirklich keine schöne Ecke, da könnte man schon was machen“, sagte Stieglmeier – aber eben nicht in dieser Größe.

Auch Stefan Grabrucker (SPD) erkannte Handlungsbedarf. So wie es der Eigentümer wolle, stehe die Planung aber in einem klaren Widerspruch zu dem kleinteiligen Dorf Bergham mit dem Herderhäusl als ältestem Gebäude des Landkreises in Sichtweite.

Stephan Treffler (ÖDP) meinte: „Hier muss was passieren. Aber so würden wir nur neue Probleme erzeugen.“ Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) warnte davor: „Das wäre der Einstieg in eine Erdinger Skyline.“

Köppen erinnerte an die Hochhäuser in Altenerding („Max & Moritz“) und den damit verbundenen Ärger beim Bau. Das Anliegen des Investors sei legitim, „aber genauso legitim ist es, dass wir an unseren städtebaulichen Zielen festhalten“. Thomas Bauer (CSU) stellte eine grundsätzliche Frage: „Wie können wir die Attraktivität des Viertels erhöhen?“ Wohnen könnte ein Beitrag sein.

Auch Gotz befand: „Die schlechteste Lösung wäre, wenn sich nichts tut. Wir müssen uns Veränderungen zuwenden.“ Bisher sei das „an mangelndem Mut und nicht vorhandenen Mehrheiten gescheitert“. Allerdings warnte er vor einem Präzedenzfall: „Es gibt in Erding noch andere Gewerbegebiete, in denen es nicht so gut läuft. Da müssten wir uns dann auch öffnen.“ In Erding-West gebe es nicht zuletzt deshalb keine Probleme, „weil wir jegliche Wohnnutzung kategorisch ausgeschlossen haben“. Und in Aufhausen rede man von einer Brutto-Geschossfläche von knapp 30 000 Quadratmetern. Nach seiner Auffassung könnte das Verbot innerstädtischer Sortimente in den Gewerbegebieten fallen. „Das wird sowieso überall übergangen.“

Einen Beschluss fasste der Ausschuss noch nicht. Das Thema soll nun in den Fraktionen vertieft beraten werden. Der OB will aber nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Im Dezember beziehungsweise Januar soll das Thema erneut auf den Tisch kommen.