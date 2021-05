Stadtrat lehnt mobilen  Hochwasserschutz ab

Nun kommen entlang der Sempt wohl doch Mauern, die allerdings versteckt werden sollen

Bei zwei Gegenstimmen hat der Stadtrat einen mobilen Hochwasserschutz mittels Aluschilden entlang der Sempt in Altenerding abgelehnt. Zwei Beweggründe waren ausschlaggebend:

Erding – OB Max Gotz (CSU) warnte davor, als Stadt eine Aufgabe des Freistaates zu übernehmen – und damit auch die Verantwortung. Die drei Erdinger Feuerwehren und der Bauhof hatten zuvor signalisiert, dass sie im Katastrophenfall nicht in der Lage wären, 170 Meter Hochwasserplatten an die Sempt zu fahren und dort zu montieren.

Mit dieser Entscheidung musste der Stadtrat aber auch von seiner Haltung abrücken, Mauern vor allem parallel zur Landgerichtstraße in Altenerding kategorisch abzulehnen.

Allerdings griff das Plenum den Vorschlag von Hochwasserreferent Alois Flötzinger (CSU) auf, die bis zu 1,50 Meter hohen Mauern und Dämme so zu gestalten beziehungsweise naturnah zu modellieren, dass sie nicht mehr so wuchtig sind. Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes München signalisierten, dass dies machbar sei.

Burkhard Köppen (CSU) rief die Behörde auf, den 2007 ins Spiel gebrachten Vorschlag einer Flutmulde bei Pretzen noch einmal zu prüfen. Verwunderung herrschte im Gremium, warum das Wasserwirtschaftsamt (WWA) die Hochwasserschutzpläne der Sempt-Oberlieger mit denen für Erding nicht kombiniert, sodass im Hochwasserfall gar nicht mehr so viel Wasser in der Kreisstadt ankommt. Deutlich wurde aber auch: Die Sempt-Allianz mit allen Gemeinden entlang des Flusses ist gestorben, ehe sie ihre Arbeit aufgenommen hat.

Constanze Hecker vom WWA erklärte, ein mobiler Flutschutz sei statt Mauern und Dämmen möglich, „wenn die Stadt das Aufstellen übernimmt“. Davor warnte Gotz. „Wir würden damit auf ewig eine hoheitliche Aufgabe des Freistaates übernehmen.“

Florian Barnerßoi vom Ingenieurbüro SKI rechnete der Politik vor, wie viele Aluschilde und Stützen im Gefahrenfall binnen weniger Stunden aufgebaut werden müssten. Diese, gepackt auf etlichen 1,3-Tonnen-Paletten, müssten zunächst zum Einsatzort gefahren werden. Die Rede war von gut 30 Kräften. Bauhof und die drei Feuerwehrkommandanten hatten in Stellungnahmen erklärt, dass sie das personell keinesfalls leisten könnten. Bei Hochwasser brauche man jeden Helfer, um etwa Keller leer zu pumpen. Realistisch, so der Altenerdinger Kommandant und CSU-Stadtrat Stephan Stanglmaier, sei allenfalls, einige Straßen mit Abschlüssen zu versehen, damit dort das Hochwasser nicht in bebautes Gebiet fließen kann.

Auch wurde in der Sitzung deutlich, dass selbst bei der mobilen Lösung 20 bis 60 Zentimeter hohe Betonfundamente erforderlich wären. Je niedriger diese seien, desto mehr Schilde müssten eingesetzt werden, so Barnerßoi.

Reinhard Böhm, Geschäftsleiter des Rathauses, wies darauf hin, dass die Vorwarnzeit bei einem kleinen Fluss deutlich geringer sei als bei den breiten Strömen wie Isar oder Donau.

Dazu merkte Kreisbrandrat und CSU-Stadtrat Willi Vogl an, dass beim Hochwasser 2013 der Pegel Berg bei Wörth gar keine Daten geliefert habe, was die Lage verschärft habe. Hecker entgegnete, der Hochwassernachrichtendienst liefere früh Daten, die Meldekette erfolge von dort an die Kommunen, die wiederum die Feuerwehren alarmieren müssten.

Hans Balbach (Erding Jetzt) erinnerte Gotz an dessen Zusage, dass Mauern nicht infrage kämen. „Diese Chance ist mir genommen worden“, erwiderte der OB und kritisierte, dass einige Fraktionen mit einem Brief an Umweltminister Thorsten Glaubert (FW) sowie die Bürgerinitiative mit einer Petition an den Landtag vorgeprescht seien und ein einheitliches Vorgehen wie beim längeren S-Bahn-Tunnel vereitelt hätten. „Das war ein Knieschuss. Glaubert hat die Haltung des WWA klar bestätigt.“

Stefan Lorenz (Grüne) hielt die mobile Lösung weiter für gut und brachte eine ehrenamtliche Wasserwehr für den Aufbau ins Spiel. Die Sempt-Allianz mit einer überregionalen Lösung bezeichnete er als „Schnapsidee“. Die Oberlieger hätten keinerlei Anlass, Erding die Hochwasserproblematik abzunehmen.

Gegen die Stimmen von Lorenz und Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) votierte der Stadtrat gegen die mobile Lösung und für das Bestreben, eine gefällige Lösung mit Dämmen und Mauern anzustreben. Jetzt wird wieder neu geplant.

