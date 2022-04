Neue Probleme beim Radweg nach Indorf

Von: Hans Moritz

Teilen

Wann ist hier nicht mehr das Ende? Der Radweg von Indorf nach Altenerding steht vor einer neuen Hürde. © Hans Moritz

Die unendliche Geschichte der Verlängerung des Radwegs entlang der Kreisstraße ED 14 von Walpertskirchen über Indorf – hier ist seit Jahren Schluss – nach Altenerding wird um ein Kapitel reicher.

Erding - Jetzt hakt es im Bereich Fuchsberg/B 388. Im Stadtrat berichtete OB Max Gotz (CSU), dass die Grundeigentümer nach jahrelangen Verhandlungen nun bereit seien, den für den Radweg erforderlichen Grund zu verkaufen. Allerdings wartet die Stadt noch auf das endgültige Okay der Anwälte der Grundbesitzer. Von denen habe er leider schon länger nichts mehr gehört.



Dafür meldete sich die Zuschussstelle der Regierung von Oberbayern im Erdinger Rathaus – mit einer schlechten Nachricht. „Zuschüsse soll es nur bis zum Fuß des Fuchsbergs geben, wo der Weg parallel zur B 388 beginnt“, berichtete Gotz. Für die asphaltierte Trasse gebe es kein Geld.



Das wäre vermutlich noch zu verschmerzen, doch damit ergibt sich ein neues (finanzielles) Nadelöhr – die dringend nötige Querung der B 388 ungefähr im Bereich des Getränkemarkts und der Straße am Altwasser nach Altenerding. Gotz berichtete, eine Ampelanlage scheide aus, weil es in dem Abschnitt bereits zwei gebe. Es komme an sich nur eine Unterführung in Frage – sehr teuer, sehr aufwendig und noch dazu im Überschwemmungsgebiet der Sempt gelegen.



Hinzu kommt: Die Zeit drängt, denn Erding muss sich sputen, um mit dem seit Jahren geforderten Radweg noch ins nächste Ausbauprogramm des Straßenbauamtes zu kommen. Die Frist läuft in Kürze ab. Das Tiefbauamt hat Gotz schon eingeschaltet. Er hofft, dass der Landkreis, der Bauherr dieses Radwegs wie aller anderen Überlandverbindungen ist, den Weg doch noch auf den Weg bringt – zumindest im Abschnitt zwischen Indorf und dem Fuchsberg. ham