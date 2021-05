Fehlberger gibt auf: Bebauungsplan-Antrag zurückgezogen

Vorerst nicht erweitert werden kann das Betriebsgelände des Landmaschinenhändlers und FW-Stadtrats Johann Fehlberger. Der Schwarzbau ist die grüne Halle in der Mitte. Die Flächen darunter und rechts davon hätten mit einem Bebauungsplan belegt werden sollen – in einem Landschaftsschutzgebiet.

Keine Debatte im Stadtrat mehr

Der Streit um einen Bebauungsplan im Südosten Pretzens zur Erweiterung des Landmaschinenhandels von Johann Fehlberger (FW) ist ausgestanden – zumindest politisch.

Pretzen/Erding – Der Unternehmer und Stadtrat hat am Donnerstag die Fraktionen informiert, dass er den Antrag auf Aufstellung des Bebauungsplans zurückziehe. Mit unterschrieben hat ein benachbarter Landwirt, der auf der Fläche ebenfalls bauen wollte. Das Papier liegt unserer Zeitung vor.

Bereits kurz nach der Sitzung hatte Fehlberger der Redaktion mitgeteilt, dass er mit seiner Familie beratschlage, wie nach dem ablehnenden Votum im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag vergangener Woche verfahren werde. Schon damals hatte er angedeutet, die landwirtschaftliche Halle, die er etwa 300 Quadratmeter zu groß und damit teils in ein Landschaftsschutzgebiet gebaut hatte, auf das ursprünglich genehmigte Maß zurückzubauen. In der Sitzung hatte Rathaus-Jurist Andreas Erhard erklärt, er halte den Schwarzbau für nicht legalisierbar.

Wie berichtet, hatte Fehlberger zwar eine Tektur für eine Erweiterung der ursprünglichen Halle beantragt, dann aber nicht nur ohne Genehmigung zu bauen begonnen. Bei einer Baukontrolle war zudem herausgekommen, dass sogar über das nachträglich beantragte Maß hinaus gebaut worden war.

Der Bebauungsplan, so Fehlbergers Hoffnung, hätte den Schwarzbau legalisieren können und gleichzeitig eine erneute Betriebserweiterung sowie die Errichtung zusätzlicher Wohngebäude ermöglichen können. Dieses wäre aber in weiten Teilen in einem Landschaftsschutzgebiet gelegen.

Mit seinem Rückzieher erspart Fehlberger dem Stadtrat eine zweite quälende Debatte, die wieder unter dem Vorwurf gestanden hätte, einen Kommunalpolitiker zu begünstigen. Zudem dürfte ihm klar gewesen sein, dafür nie eine Mehrheit zu bekommen. ham