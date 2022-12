Kommentar: Politisches Glatteis im Internet

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Immer mehr Politiker sind im Internet vertreten. So mancher Auftritt auf Instagram oder Facebook geht aber in die Hose - etwa der von Alexander Gutwill, SPD-Fraktionssprecher im Erdinger Stadtrat. Wie haben mal ein bisschen gescrollt.

An sich sind die sozialen Netzwerke eine famose Plattform für Politiker. Auf Facebook, Instagram & Co. können sie ihre Botschaften ungefiltert unters Volk bringen, zumindest unter ihre Anhänger, ohne dass Redaktionen ihre Mitteilungen kürzen, redigieren – oder gar in den Papierkorb werfen.



Perfektioniert hat diese Kommunikation die AfD: In den Gremien sind deren Mandatsträger unauffällig, geholzt wird im Internet. Da muss man dem anderen nicht in die Augen sehen.



Aber Obacht, soziale Medien können ein ganz schön glattes Parkett sein, auf dem man schnell ausrutscht. Ein vortreffliches Beispiel dafür ist Alexander Gutwill, Fraktionssprecher der SPD im Stadtrat von Erding. Wer sich seine Posts anschaut, weiß nicht, ob er sich amüsieren oder fremdschämen soll – die Fehlerquote ist beachtlich.



Vor den Haushaltsberatungen veröffentlichte er einen Antrag auf seiner Instagram-Seite: Die SPD fordert zwei Fintnessgeräte für Menschen mit Behinderung im Stadtpark. Gut, Schreibfehler passieren auch uns. Ein weiterer Post geht so: „Bericht zum angedachten oder bereits durchgeführten Vorhaben zum Werbeauftritt der Stadt Erding“. Mal davon abgesehen, dass man das stilistisch etwas eleganter formulieren könnte, dürfte Gutwill nicht den Werbeauftritt der Stadt gemeint haben, sondern den Web-Auftritt, sprich die Internetpräsenz.



Ein echtes Schmankerl ist ein weiterer Eintrag zum Haushalt. Im Text feiert Gutwill seine Partei als „eine der einzigsten, die den hart arbeitenden Menschen gerade bei den stark ansteigenden Preisen #sozialepolitikfürdich bieten möchte“. Wir leisten kurz Hilfestellung: „einzig“ lässt sich nicht steigern. Und wenn die SPD schon so einzigartig ist, dann kann sie schwerlich „eine der einzig(st)en“ sein.



Die SPD wollte, dass die Stadt allen Eltern bei den Kopierkosten an den Schulen unter die Arme greift. Nun könnte man inhaltlich streiten, ob es Sinn macht, in Zeiten knapper Kassen mit der Gießkanne über die Bürger zu gehen und ihnen Kosten zu erstatten, die vielen gar nicht wehtun.



Peinlicher ist, dass Gutwill mit falschen Zahlen arbeitet. Wir wollen es damit entschuldigen, dass er zwar eifrig Anträge gestellt hat, in der Sitzung aber gar nicht anwesend war. Gutwill wollte öffentlich machen, dass nur SPD und Linke für den Zuschuss waren (alle anderen also sozial kalt). Blöd nur: Von der FDP kam, anders als in Gutwills selbst gebastelter Statistik verzeichnet, keine Nein-Stimme, weil deren einzige Vertreterin ebenfalls nicht anwesend war. Und gleich sechs Grüne sollen mit Nein gestimmt haben. In der Sitzung waren aber nur vier...



Kommen wir noch mal auf die Fintnessgeräte zurück. In der Begründung auf Instagram heißt es: „Sport, am besten in der frischen Luft ist für uns Menschen sehr gesund. Man kann alleine oder in einer Gruppe Sport machen und es gibt unzählige Möglichkeiten, körperlich aktiv zu sein.“ Mit Verlaub: Besser hätte es ein Viertklässler im Besinnungsaufsatz nicht formulieren können.



Dabei wäre Hilfe doch so nah: Gutwills Fraktionskollege Stefan Grabrucker ist Gymnasiallehrer. Unser Tipp: Vielleicht liest der künftig noch einmal über die Einträge – bevor sie online gehen.



Er könnte sich auch an Nico Schmidt wenden. Der FOS-Absolvent tat am 4. Januar stolz auf Facebook kund, dass er fortan Pressesprecher Gutwills sei. Zur Einordnung: Letzterer orchestriert eine dreiköpfige SPD-Truppe. ham