Stadtrat und OB verurteilen Berghamer Asyl-BI aufs Schärfste

Von: Hans Moritz

Teilen

Not amused ist OB Max Gotz - hier mit Stellvertreterin Petra Bauenrfeind - über die schrillen Töne aus Bergham. © Hans Moritz

Im Streit um die geplante Flüchtlingsunterkunft in Bergham hat Erdings Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) den Ton der Bürgerinitiative scharf gerügt.

Erding - Rathaus-Jurist Andreas Erhart erklärte, die Stadt habe bei der Genehmigung keinerlei Ermessensspielraum. Derweil hat die BI eine Online-Petition gegen das Vorhaben gestartet.



Wie berichtet, wurde in einem Pamphlet massiv Stimmung gegen Ausländer gemacht. „Ich bin eigentlich sprachlos, aber ich muss sprechen“, sagte Gotz am Donnerstagabend im Stadtrat. Er sehe es als seine Aufgabe an, „die Bürgerschaft zusammenzuhalten und in eine friedliche Zukunft zu führen“. Ton- und Bildersprache der BI empfinde er als „einfach nur entsetzlich“. Ihr wünschte er ausdrücklich: „Ich hoffe, dass sie keine Zukunft hat.“ Im Namen des Stadtrats betonte er: „Das ist nicht unsere Sprache. Das darf in der Bürgerschaft niemals mehrheitsfähig werden.“ Denn: „Alle Menschen sollen hier friedlich leben können.“



Für sich selbst stellte der OB klar: „Es wird mit dieser BI keinerlei Dialog geben, ich werde mit denen nicht reden.“ Das erwarte er vom gesamten Stadtrat. Der spendete daraufhin quer durch alle Fraktionen Applaus.



Gotz machte aber auch deutlich, dass die Migration eine immer größere Herausforderung darstelle – auch in der Kreisstadt. „Wir haben in Erding 58 Unterkünfte.“ Bislang seien Landkreis und Stadt in ihrer Politik erfolgreich gewesen, Geflüchtete dezentral unterzubringen in Quartieren mit im Schnitt elf/zwölf Bewohnern. „Ich sage aber auch, das ist ausgereizt, und es kommen trotzdem weiterhin zwei Mal im Monat 50 und mehr neue Flüchtlinge.“ Es seien kaum noch Ukrainer, dafür umso mehr Syrer, Afghanen, Iraner und Iraker. Gotz geht nicht von einem Abflauen der Flüchtlingswelle aus. „Nein, das geht weiter.“



Das sei auch das Verschulden der Bundesregierung. Dabei griff er Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, die bei der EU in Brüssel gesagt habe, sie erkenne für ihr Land keinen besonderen Handlungsbedarf.



Was eine Unterbringung im Fliegerhorst betrifft, berichtete Gotz, er habe im Dezember 2022 das Bundesverteidigungsministerium um Unterstützung gebeten und bereits im Januar die Antwort bekommen – Antrag abgelehnt, trotz vorhandener Infrastruktur wie Wohnungen, Küchen und Sportstätten. „Diese Politik macht es uns schon schwer“, ätzte Gotz in Richtung Berlin. Dort werde auch übersehen, „dass die Helferkreise zunehmend ausgelaugt sind und immer mehr Mitstreiter verlieren“.



Erdings Justiziar Erhard erklärte zum Projekt an der Waldstraße in Bergham: „Der Bauantrag kam diese Woche. Wir haben ihn geprüft, einige Unterlagen fehlen noch.“ Erhard betonte, dass die Stadt das Vorhaben nicht einfach aus politischen Gründen ablehnen könne, sondern es rein baurechtlich zu prüfen habe – sprich: „Ist es genehmigungsfähig oder nicht.“ Bei dem Areal handelt es sich laut Erhard um landwirtschaftliche Nutzfläche im Außenbereich. Allerdings seien nach einer Baugesetzesänderung Asylunterkünfte auch dort erlaubt. Eines Bebauungsplanes bedürfe es dort ebenso wenig wie einer Anpassung des Flächennutzungsplanes. Zudem sei das Grundstück nicht von der Hochwasser-bedingten Veränderungssperre betroffen.



Erhard betonte auch, dass die Privilegierung nur für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft gelte. Danach müsste entweder eine Nachfolgenutzung beantragt und eine Bauleitplanung eingeleitet werden, „oder die Anlage wird zurückgebaut“. Der Investor, der Erdinger Immobilienkaufmann Florian Brandhuber, hat laut Erhard wahlweise eine Container- oder Ständerbauweise beantragt.



Gegen BI-Gründer Markus Auerweck liegt seitens des Bauherrn der Vorwurf vor, er habe sich bei der Baugrunduntersuchung unerlaubt Einblick in die Unterlagen erschlichen, indem er sich einem Baufahrzeug genähert und Fotos gemacht habe. Am Freitagabend lud die BI zu einer Versammlung ein (Bericht folgt).



Am Freitagnachmittag hatte Auerwecks Petition 136 Unterstützer. Das Quorum wäre bei 660 erreicht. Die Abstimmung ist aber nicht-amtlich, völlig unverbindlich und hat allenfalls Symbolcharakter.

Flüchtlinge in Zahlen: Aktuell halten sich im Landkreis 2548 Geflüchtete (inklusive Ukrainer) auf, hinzu kommen 14 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Konkret sind es 837 Männer, 498 Frauen und 634 Kinder. Der Landkreis betreibt 173 dezentrale Unterkünfte, die Regierung von Oberbayern zwei große Gemeinschaftsunterkünfte. Sie geben 1969 Menschen ein Dach über dem Kopf. Zudem leben dort 733 „Fehlbeleger“, die als anerkannte Flüchtlinge keine Wohnung finden. Diese Zahlen nennt das Landratsamt. ham