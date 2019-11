Für die Stadtwerke Erding war 2018 eines der erfolgreichsten Jahre in ihrer Geschichte. Der kommunale Versorger schloss 2018 mit einem Rekordgewinn von 3,5 Millionen Euro ab, mehr als doppelt so viel wie 2017 mit 1,6 Millionen Euro.

Erding - Für die kommenden Jahre rechnet Geschäftsführer Christopher Ruthner mit geringeren Überschüssen – wegen hoher Investitionen in die Infrastruktur.

„Hinter uns liegt ein sehr gutes Jahr. Mit Ausnahme der Erdgasversorgung hatten wir in allen Sparten massive Zuwächse“, bilanzierte Ruthner am Dienstag im Stadtrat. Das sei ein „historisches Rekordergebnis“. Auch OB und Aufsichtsratschef Max Gotz (CSU) sprach von einer „erfolgreichen und erfreulichen Bilanz“. Er rief die Bevölkerung auf, den Stadtwerken die Treue zu halten, „denn es sind wahre Bürgerwerke“. Hinzu komme, dass der Versorger seine Erträge nicht an die Stadt als Eigentümerin abführen müsse, sondern reinvestieren könne – anders als etwa in Dorfen.

Obwohl das Überlandwerk Erding statt 212 000 Megawattstunden 2017 im Folgejahr nur 127 000 abgegeben hatte – die Gründe dafür wollte Gotz öffentlich nicht nennen –, stieg der Jahresgewinn der Tochter von 2,4 auf 4,2 Millionen Euro. „Und das ohne Preiserhöhung“, betonte Ruthner. Die Netzlänge wuchs von 930 auf 946 Kilometer.

Aus dezentralen, regenerativen Energieerzeugungsanlagen – Wasser- und Windkraft, Solarenergie, Biomasse und Geothermie – wurden über 67 000 Megawattstunden ins Netz eingespeist.

Heißer Sommer - hoher Wasserverbrauch

Von der Wasserversorgung berichtete Prokurist Thomas Altstetter, dass 2,6 Millionen Kubikmeter verkauft worden seien (2017: 2,5 Millionen). Der Gewinn stieg von 458 000 auf 630 000 Euro.

Er führte das unter anderem auf den heißen Sommer zurück. Die maximale Menge an einem Tag habe knapp 11 000 Kubikmeter betragen. Günther Kuhn (Grüne) erkundigte sich nach der Ursache für den „irrsinnig angestiegenen“ Wasserverlust von 77 000 auf 107 000 Kubikmeter. Altstetter erklärte, die Mengen variierten von Jahr zu Jahr. Es habe einen kapitalen Wasserschaden gegeben, sekundierte Gotz. Altstetter glättete aber die Wogen. „Mit 3,9 Prozent Verlust liegen wir deutlich unter dem bundesweiten Mittelwert von 5,3 bis 6,7 Prozent.“

Nur beim Erdgas ging der Verbrauch zurück. Auch das lag am Super-Sommer

Nicht ganz in die glänzende Statistik passt das Ergebnis der Erdgasversorgung Erding. Der Verkauf ging von 334 000 auf 303 000 Megawattstunden zurück, der Gewinn von 1,9 auf 1,7 Millionen Euro. Prokurist Markus Sepp nannte dafür zwei Gründe: „Zum einen ist uns ein Großkunde abgesprungen, zum anderen lag das wiederum am heißen Sommer.“ Immerhin, die Netzlänge wuchs um acht auf 288 Kilometer.

Gar nicht schmerzlich ist für die Stadtwerke der Verlust bei den Gemeindewerken Taufkirchen, an denen der Versorger zu 49 Prozent beteiligt ist. Denn hier schlagen die Investitionskosten seit der Gründung 2010 noch ganz erheblich durch. Mit 16 000 Euro liegt er deutlich unter dem Fehlbetrag von 151 000 Euro in 2017. Ruthner erklärte: „Ab heuer dürften wir hier nachhaltig schwarze Zahlen schreiben.“

Sehr gute Entwicklung in Bädern und Eisstadion

Sehr gut ist die Entwicklung bei den Freizeitanlagen. Das Freibad besuchten 104 000, das Hallenbad 113 000 und das Eisstadion 58 000 Gäste. Bei den Bädern verringerte sich laut Ruthner der Zuschussbedarf pro Gast auf ein Fünfjahrestief von 7,90 Euro, beim Stadion 8,70 Euro. Johanna Heindl (FW) mahnte an, vor Saisonbeginn die desolaten Toiletten im Freibad zu sanieren.

In die (Brandschutz-)Sanierung der Eishalle stecken die Stadtwerke bis Sommer 2020 rund fünf Millionen Euro.

Verzögerungen gibt es hingegen beim neuen Umspannwerk in Altenerding, das laut Ruthner wegen des wachsenden Versorgungsgebiets und der zunehmenden E-Mobilität „dringend benötigt wird“. Wegen „schwieriger Grundstücksverhandlungen“ bei der Verlegung der 3,5 Kilometer langen 110-kV-Erdleitung parallel zur B 388 werde sich die Inbetriebnahme aber bis Ende kommenden Jahres verzögern. Das Gebäude steht seit 2018. Gotz betonte, dass man sich bewusst gegen Überlandleitungen entschieden habe.