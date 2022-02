Erding: Startsignal für Solarpark

Von: Gabi Zierz

Sonnenstrom für 320 Haushalte liefert diese Photovoltaik-Anlage am Isarkanal in Niederding. So könnte es auch bei Langengeisling einmal ausschauen. © Peter Gebel

Erding - In der Stadt Erding sind die Weichen für einen Solarpark gestellt. Das 4,5 Hektar große Photovoltaik-Sondergebiet soll östlich von Langengeisling entstehen.

Über diesen Antrag hat sich Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) sichtlich gefreut: Zwei Jungunternehmer wollen auf ihrem 4,5 Hektar großen Grundstück nördlich der Wartenberger Straße bei Langengeisling eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage errichten. Mit seiner Begeisterung über diese klimafreundliche Form der Energiegewinnung konnte der OB nicht jeden Stadtrat im Stadtentwicklungsausschuss begeistern. Am Ende der Debatte stimmten aber alle für die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Sondergebiet. Ein Startsignal.

„Wir wagen uns das erste Mal in diese Richtung“, sagte Stadtentwickler Christian Famira-Parcsetich bei der Vorstellung des Projektes, das neben einem Bebauungsplan auch die Änderung des Flächennutzungsplans nötig mache. Zudem müsse noch einiges untersucht werden, beispielsweise die Spiegelwirkung der Anlage wegen der Nähe zum Flughafen.

Rainer Mehringer (Freie Wähler) kritisierte, dass der Solarpark der Landwirtschaft wertvolle Flächen wegnehme und erklärte: „Photovoltaik sollte in erster Linie aufs Dach.“ Diese Ansicht vertrat auch Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt). Mehringer fragte nach, wie es mit einer Doppelnutzung der Flächen ausschaue und ob sie gemäht werde. Eva Döllel (ÖDP) könnte sich als weitere Nutzung eine Blühwiese unter den Kollektoren vorstellen.

All diese Fragen will Gotz mit den beiden Jungunternehmern noch klären. Er unterstrich aber, wie sehr er sich über deren Anfrage gefreut habe: „So ein Impuls kommt nicht alle Tage.“ Er sei erstaunt über die Diskussionsbeiträge, meinte der OB und bekräftigte: „Dort, wo wir die Chance haben, erneuerbare Energien zu entwickeln, sollten wir es tun.“ Gerade die Fläche nördlich der Wartenberger Straße bietet sich aus seiner Sicht wegen ihrer Nähe zum einmal neu entstehenden Stadtteil auf dem riesigen Areal des Fliegerhorstes geradezu an.

Zur Mehringer-Kritik meinte Gotz: „Die meisten Flächen werden durch die Landwirtschaft selbst versiegelt.“ Darauf weise der Landrat regelmäßig öffentlich hin. Außerdem werde die Fläche nicht verbraucht: „Sie wird nur anders genutzt. Sie ist noch da.“ Um Ausgleichsflächen müssten sich die Investoren selbst kümmern, sagte Gotz auf eine Frage von Hans Egger (Erding Jetzt).

Burkhard Köppen (CSU) berichtete, das Grundstück nahe des Kiesabbaugebiets am nordöstlichen Ortsrand von Langengeisling sei verfüllt und keineswegs jungfräulich landwirtschaftlich. „Deshalb kann ich zustimmen. Es macht Sinn, es so zu nutzen.“ Gerhard Ippisch (Grüne) bemerkte ortskundig, dass die Fläche oft unter Wasser stehe und daher für eine landwirtschaftliche Nutzung ohnehin problematisch sei.

Gotz hielt ein Plädoyer für die Energiewende: „Das Atom-Aus ist Beschlusslage im Bundestag und wird auch nicht mehr geändert. Der Strombedarf kann nicht ersetzt werden, wenn wir nicht mit solchen Anlagen arbeiten.“ Stefan Grabrucker (SPD) pflichtete ihm bei: „Wir reden immer wieder über Klimawandel. Jetzt, wo’s konkret wird, dürfen wir nicht zurückzucken.“ Das tat letztlich auch keiner der Stadträte. So erging der Beschluss einstimmig.