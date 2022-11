Erding: Stationäres Pumpwerk gegen Hochwasser

Von: Gabi Zierz

Erding und seine Stadtteile vor Hochwasser zu schützen: Das ist das Ziel des Konzepts für die vier Gräben, für die die Stadt zuständig ist. Unser Bild zeigt Bergham und Aufhausen. © Hans Seeholzer

Die Stadt Erding und die Gemeinde Oberding arbeiten beim Hochwasserschutz zusammen. Die neue Planung mit einem stationären Pumpwerk verzögert das Planfeststellungsverfahren.

Erding – Beim Hochwasserschutz an ihren Gräben ist die Stadt Erding auf nachbarschaftliche Unterstützung angewiesen. Denn im Ernstfall soll Wasser aus dem Itzlinger Graben in den Schlotgraben – und von dort in den Mittlere-Isarkanal abgeleitet werden. Beide liegen weitgehend auf Oberdinger Flur. Auf Wunsch des Gemeinderates dort soll ein stationäres Pumpwerk gebaut werden. Bislang war eine mobile Anlage geplant. Dem Oberdinger Wunsch kamen die Stadträte am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss (SEA) nach.

Nach jahrelanger Planung hatte der Stadtrat in einer Sondersitzung im Juni das Gräben-Konzept mit großer Mehrheit beschlossen. Damit sollte das Planfeststellungsverfahren beantragt werden. Auch in Oberding wurde das Konzept zwischenzeitlich vorgestellt. Von dort kam der Änderungswunsch.

Zur Vorgehensweise bestehe grundsätzlich Einverständnis zwischen beiden Kommunen, betonte Christian Famira-Parcsetich vom Stadtentwicklungsamt. Die Gemeinde Oberding macht sich allerdings für ein stationäres Pumpwerk stark. Die ursprünglich geplante mobile Anlage scheidet für sie aus. Das hat mehrere Gründe, wie Famira-Parcsetich erklärte: Zum einen gebe es in einem geplanten Aufkirchener Baugebiet Probleme mit dem Oberflächenwasser und auch in Niederding stünden Bereiche bei Starkregen unter Wasser. Ein stationäres Pumpwerk biete die Möglichkeit, auch Wasser aus diesen Bereichen aufzunehmen.

Zum anderen, ergänzte Erdings Amtsleiter Reinhard Böhm, könnte eine mobile Pumpanlage im Katastrophenfall andernorts im Einsatz sein. Diese Befürchtung der Oberdinger konnte man in Erding nicht von der Hand weisen. Denn im Katastrophenfall entscheide der Krisenstab im Landratsamt, wo die mobilen Pumpen eingesetzt werden. Petra Bauernfeind (Freie Wähler) sah in der stationären Anlage deshalb auch eine Erhöhung der Sicherheit.

„Wir müssen froh und dankbar sein, dass wir mit der Gemeinde Oberding eine Lösung finden“, betonte OB Max Gotz (CSU), „denn unsere präferierte Lösung ist nur auf Oberdinger Flur umsetzbar“. Nach der SEA-Entscheidung wird das Planungsbüro die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren um das stationäre Pumpwerk erweitern. Zudem wird mit Oberding eine Beteiligungsvereinbarung getroffen.

Famira-Parcsetich betonte auf Nachfrage von Burkhard Köppen (CSU), dass die Planänderung nur die Einmündung in den Mittlere-Isarkanal betreffe. Es gebe auch keine Verrohrung: „Das Wasser bleibt ab westlich der Therme bis zur Einleitung in den Kanal im offenen Graben.“ Am großen Rückhaltebecken an der Therme ändere sich ebenfalls nichts. Dort, wo das Wasser aus dem Schlotgraben in den Mittlere-Isarkanal übergeleitet wird, werde es in einer Art Zisterne gesammelt, so Famira-Parcsetich.

Das stationäre Pumpwerk wird von der Stadt Erding betrieben. „Wir werden die Verantwortung übernehmen“, betonte Gotz. Oberding sei bereit, sich an Kosten, Betrieb und Instandhaltung zu beteiligen. Wie viel die stationäre Anlage kosten wird, ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass sich die Abgabe der Planfeststellungsunterlagen durch die Umplanung verzögern wird. Wie lange, das wollte Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) in der Sitzung wissen. Die Stadtverwaltung geht optimistisch von nur einigen Wochen aus. „Wir verlieren nicht viel Zeit“, sagte Gotz.