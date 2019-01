Mehr als doppelt so viele Verkehrstote

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen im Landkreis getöteten Menschen ist im zu Ende gegangenen Jahr wieder sprunghaft gestiegen: Neun Menschen ließen ihr Leben auf den Straßen. 2017 waren es nur vier gewesen. Hinzu kommen drei tödliche Kollisionen außerhalb des Landkreises, an denen Erdinger beteiligt waren.

Erding – Nach einer von unserer Zeitung geführten Statistik schwankt die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen zu Tode kommen, stark. 2016 waren es nach Zahlen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord 14 Tote, im Jahr darauf fiel sie auf ein Rekordtief von vier. 2018 hat sich dieser Wert auf neun mehr als verdoppelt. Besonders der April war ein schwarzer Monat.

Am 18. April überholt ein 43 Jahre alter Neuchinger auf der Flughafentangente zwischen Markt Schwaben und Oberneuching zwei Mal sehr riskant, ehe er frontal in einen Sattelschlepper rast. Nur drei Tage später prallt zwischen Isen und Dorfen ein 24 Jahre alter Lengdorfer mit seinem Motorrad gegen einen Baumstamm. Weitere vier Tage darauf, am 25. April, gerät eine 53-Jährige auf der Staatsstraße 2332 bei Pastetten in den Gegenverkehr. Die 75 Jahre alte Beifahrerin erliegt noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden anderen Fahrer werden schwer verletzt.

Am 13. Juni erfasst auf der Kreisstraße ED 26 bei Eldering ein Auto einen 77 Jahre alten Radfahrer. Auch er stirbt noch vor Ort. Auf der Staatsstraße 2082 zwischen Aufhausen und Niederneuching verliert am 12. August ein 34 Jahre alter Mann aus dem nördlichen Landkreis Erding die Kontrolle über seinen Alfa Romeo. Das Cabrio kracht in einen 5er BMW, der Verursacher ist tot.

Besonders tragisch sind die Umstände eines Unfalls nahe Hörlkofen, bei dem ein 49 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Ort zu Tode kommt. Der Mann wird von einem Auto aus Forstern erfasst, dessen Fahrerin einem zweiten Motorrad ausweichen muss, das nach einem Überholmanöver ins Schleudern geraten ist. Der 49-Jährige ist auf der Stelle tot.

Warum ein junger Familienvater aus dem Kreis Dingolfing am späten Abend des 1. November mit seinem VW Polo in Schlangenlinien auf der Flughafentangente Ost im Bereich der Abzweigung Flughafen unterwegs ist, weiß niemand. Frontal rast er in einen entgegenkommenden Volvo. Der Fahrer wird vor Ort noch reanimiert, stirbt aber tags drauf im Klinikum Großhadern.

Ebenfalls wiederbelebt werden muss ein Herrschinger am 9. Dezember nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Auto aus Baden-Württemberg auf der B 388 zwischen Eichenried und Moosinning. Der Mittfünfziger stirbt ebenfalls am nächsten Tag in einem Münchner Krankenhaus.

Nur drei Tage vor Weihnachten will ein 91-Jähriger aus Oberneuching zum Karteln. Ohne auf den Verkehr zu achten, tritt er auf die Fahrbahn. Ein 41-Jähriger kann den tödlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rentner erliegt Stunden später seinen Verletzungen.

Auch außerhalb des Landkreises ereignen sich tödliche Unfälle mit Erdinger Beteiligung. Am 9. September stirbt ein 24-Jähriger aus Buch am Buchrain, nachdem er bei Rechtmehring (Kreis Mühldorf) mit seinem Motorrad gegen einen Baum gefahren ist. Am 28. November will in Grünwald (Kreis München) ein 84 Jahre alter Radler vom Waldfriedhof aus eine viel befahrene Kreisstraße überqueren. Er übersieht einen Lieferwagen aus Erding, der ihn erfasst. Einige Tage ringt der ältere Herr um sein Leben, dann stirbt er. Am 15. Dezember fährt ein 29-Jähriger aus dem südöstlichen Kreisgebiet bei Velden (Kreis Landshut) in einen Seitenarm der Vils und ertrinkt in seinem Wagen.

Zwei weitere Unfälle sorgen im Landkreis für Entsetzen. Am 29. November kracht ein BMW am Erdinger Bahnhof in eine Bushaltestelle. Er erfasst eine 16-Jährige und ihren Opa. Die Jugendliche verliert einen Fuß. Und an Heiligabend übersieht in Niederneuching ein Stockbetrunkener aus dem Ort die rote Ampel. Er fährt in eine Gruppe von neun Besuchern der Kinderchristmette. Der Golf erfasst eine Familie. Die 68-jährige Großmutter schwebt anfangs in Lebensgefahr. Auch ihre Tochter und die beiden drei Jahre alten Zwillinge werden erwischt, kommen aber glimpflicher davon.