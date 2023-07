Abschied aus Erding: Stehende Ovationen für Pater Peter Dus

Ein Karton voller guter Wünsche begleitet Pater Peter Dus (r.) auf seinem Weg ins Pauliner-Kloster nach Mainburg. Die KFD-Frauen, der Pfarrgemeinderat und die Ministranten überreichten sie ihm mit weiteren Geschenken. © Elfriede Ludwig

Der Pfarrverband Erding-Langengeisling lässt Pater Peter Dus nur ungern gehen. Das wurde beim wehmütigen Abschied mit vielen Geschenken deutlich.

Erding – Zahlreiche Besucher und Ministranten verabschiedeten beim Familiengottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Johannes Pater Peter Dus. Wie berichtet, geht der Pfarrvikar zum 1. September nach Mainburg in das Pauliner-Kloster Sankt Salvator.

Zehn Jahre lang war er in Erding seelsorgerisch tätig. Zunächst wirkte er in der Wallfahrtskirche Heilig Blut. Nachdem diese jedoch wegen akutem Sanierungsbedarf 2015 gesperrt worden war, wechselte Dus in den Pfarrverband Erding-Langengeisling. Im Beisein von Stadtpfarrer Martin Garmeier, Diakon i. R. Stefan Geißler und Gemeindeassistentin Christiane Wolters bedankte sich der beliebte Pater in der Predigt bei den Gläubigen. Seine Jahre in Erding seien geprägt gewesen von wertvollen Begegnungen, in denen er viele Kinder taufen und Bürger auf ihrem letzten Weg begleiteten durfte. Viele Kirchenbesucher zeigten sich gerührt von seinen Worten und spendeten ihm stehend Applaus.

Eine neue Skiausrüstung übergab Pfarrer Martin Garmaier (r.) an Pater Peter Dus. © Elfriede Ludwig

Pfarrer Garmaier äußerte in seiner Dankesrede Bedauern und betonte, wie schwer der Abschied beiden Seiten falle. Der beliebte Pater hat sich besonders um die Firmungsvorbereitung und die Ministranten gekümmert. Unvergesslich waren deren Busreisen in den Europapark nach Rust unter seiner Regie. So war es nicht verwunderlich, dass sich viele Gemeindemitglieder an einem Abschiedsgeschenk beteiligten – eine neue Skiausrüstung für Pater Dus’ winterliches Hobby.

Im Anschluss an den Gottesdienst folgten viele Bürger der Einladung zum Pfarrfest in den benachbarten Pfarrgarten. Mit der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) hatte der Pfarrgemeinderat (PGR) dort ein unterhaltsames Fest mit kulinarischen Köstlichkeiten organisiert. Angenehmen und willkommenen Schatten spendeten erstmalig großflächige Sonnensegel von Kirchenpfleger Günther Adelsberger.

Im Rahmen des Festes bedankten sich am Nachmittag auch PGR-Vorsitzende Birgit Jöbstl und KFD-Vorsitzende Theresa Erhard sowie die Ministranten bei Pater Peter Dus und überreichten ihm weitere Erinnerungsgeschenke. Zur musikalische Unterhaltung spielte die Stadtkapelle Erding. zie